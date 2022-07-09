Сборная Украины U-19 вышла на Евро-2022 по футзалу благодаря победе над Бельгией со счетом 11:0

Сборная Украины U-19 по футзалу выиграла второй подряд матч в своей группе квалификации на Евро-2022. Эта победа позволила досрочно выйти на ЧЕ.

"Сине-желтые" вчера, 8 июля, разбили Бельгию со счетом 11:0. Отметим, что в первом туре сборная Украины U-19 победила сверстников из Андорры с бешеным счетом 10:2. Все поединки проходили в Молдове

Финальный матч украинцы проведут против хозяев отбора. Встреча с Молдовой намечена на 18:00 10 июля. Отметим, что молдаване не имеют в активе ни одного очка за два тура.

Украина стала последней участницей Евро-2022 после Испании (хозяйка турнира), Италии, Португалии, Франции, Польши, Румынии и Хорватии. Состязания пройдут 3-10 сентября в Хаене. Соперники будут поделены на две группы, из которых по две команды выйдут в полуфиналы.

Бельгия - Украина - 0:11 (0:6)

Голы: Калашник (6), Квасний (9), Британ (14, 18, 32), Дычук (18), Ткачук (19), Скибчик (24), Малиновский (29), Сметаненко (39, 40)

Бельгия: Бекс – Вранкен, Ванденплас, Пунзо, Морандо (к) – Мерлин, эль Хари, Якобс, де Керф, Ванден Берге, Кус, Санчес Аревало

Украина: Гуйван – Калашник, Британ, Дичук (к), Квасний – Дяченко, Лутай, Малиновский, Сметаненко, Семенченко, Скибчик, Ткачук

Предупреждены: де Керф (14), эль Хари (28) – Сметаненко (16)