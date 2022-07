Сборная Украины узнала соперников в отборе в ЧМ по футзалу

Сборная Украины по футзалу узнала, с кем сыграет в Основном раунде квалификации на Чемпионат мира по футзалу 2024.

Сборная Украины попала в группу 11. Ее соперниками будут Нидерланды и Косово. Сборные будут играть по круговой системе друг против друга дома и на выезде.

Матчи Основного раунда должны завершиться к 8 марта 2023 года.

В целом квалификация разбита на пять этапов. Основной раунд – второй из них. 36 участников были разбиты на 12 групп по три в каждой. Победители групп, а также четыре лучших вторых места выходят в Элитный раунд. Остальные восемь вторых команд будут играть в стыковых играх, четыре победителя попадают в Элитный раунд.

На данный момент неизвестно, где состоится финальная часть ЧМ-2024.

#FutsalWC main round draw in full



???? Match dates



12–21 September 2022

3–12 October 2022

6–9 November 2022

27 February–8 March 2023



???? 12 group winners and 4 best runners-up progress directly to the elite round



???? Remaining eight runners-up enter main round play-offs.