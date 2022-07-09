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Сборная Украины узнала соперников в отборе в ЧМ по футзалу

Футзал
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Матчи состоятся с 12 сентября по 8 марта

Сборная Украины узнала соперников в отборе в ЧМ по футзалу

Фото - футзал України

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу узнала, с кем сыграет в Основном раунде квалификации на Чемпионат мира по футзалу 2024.

Сборная Украины попала в группу 11. Ее соперниками будут Нидерланды и Косово. Сборные будут играть по круговой системе друг против друга дома и на выезде.

Матчи Основного раунда должны завершиться к 8 марта 2023 года.

В целом квалификация разбита на пять этапов. Основной раунд – второй из них. 36 участников были разбиты на 12 групп по три в каждой. Победители групп, а также четыре лучших вторых места выходят в Элитный раунд. Остальные восемь вторых команд будут играть в стыковых играх, четыре победителя попадают в Элитный раунд.

На данный момент неизвестно, где состоится финальная часть ЧМ-2024.

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В статье: сборная Украины по футзалу чемпионат мира по футзалу
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