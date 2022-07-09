Сборная Украины узнала соперников в отборе в ЧМ по футзалу
Матчи состоятся с 12 сентября по 8 марта
Фото - футзал України
Сборная Украины по футзалу узнала, с кем сыграет в Основном раунде квалификации на Чемпионат мира по футзалу 2024.
Сборная Украины попала в группу 11. Ее соперниками будут Нидерланды и Косово. Сборные будут играть по круговой системе друг против друга дома и на выезде.
Матчи Основного раунда должны завершиться к 8 марта 2023 года.
В целом квалификация разбита на пять этапов. Основной раунд – второй из них. 36 участников были разбиты на 12 групп по три в каждой. Победители групп, а также четыре лучших вторых места выходят в Элитный раунд. Остальные восемь вторых команд будут играть в стыковых играх, четыре победителя попадают в Элитный раунд.
На данный момент неизвестно, где состоится финальная часть ЧМ-2024.
#FutsalWC main round draw in full— UEFA Futsal (@UEFAFutsal) July 7, 2022
???? Match dates
12–21 September 2022
3–12 October 2022
6–9 November 2022
27 February–8 March 2023
???? 12 group winners and 4 best runners-up progress directly to the elite round
???? Remaining eight runners-up enter main round play-offs.
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