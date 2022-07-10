Тренер сборной Украины по футзалу: Пока у нас нет планов подготовки к отбору на ЧМ

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал жеребьевку отбора на Чемпионат мира-2024 :

“Нидерландцы нас обыграли на Евро-2022, поэтому будем стараться взять реванш за то поражение. Однако это уже второй вопрос. Победа нужна прежде всего потому, что это новый отборочный цикл, хотя предыдущий поединок с Нидерландами и будет добавлять мотивации.

Косово — балканская сборная, все они непредсказуемы. Хорошая команда. Все соперники готовятся, умеют играть. Да, мы победили Косово со счетом 7:1 в отборе ЧМ-2020, но с каждым годом команды все больше развиваются, появляются новые игроки, многих натурализуют. Посмотрим, какие у них будут изменения. Думаю, они все равно стараются развивать футзал. Поэтому нужно готовиться.

Надеюсь, сборной Украины удастся подготовиться к матчам основного раунда. Пока у нас нет планов подготовки, сами понимаете ситуацию. Надо немного подождать, понять, как пройдет новый чемпионат”, - сказал Косенко.