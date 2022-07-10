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Тренер сборной Украины по футзалу: Пока у нас нет планов подготовки к отбору на ЧМ

Футзал
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Ситуация ясна

Тренер сборной Украины по футзалу: Пока у нас нет планов подготовки к отбору на ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал жеребьевку отбора на Чемпионат мира-2024:

“Нидерландцы нас обыграли на Евро-2022, поэтому будем стараться взять реванш за то поражение. Однако это уже второй вопрос. Победа нужна прежде всего потому, что это новый отборочный цикл, хотя предыдущий поединок с Нидерландами и будет добавлять мотивации.

Косово — балканская сборная, все они непредсказуемы. Хорошая команда. Все соперники готовятся, умеют играть. Да, мы победили Косово со счетом 7:1 в отборе ЧМ-2020, но с каждым годом команды все больше развиваются, появляются новые игроки, многих натурализуют. Посмотрим, какие у них будут изменения. Думаю, они все равно стараются развивать футзал. Поэтому нужно готовиться.

Надеюсь, сборной Украины удастся подготовиться к матчам основного раунда. Пока у нас нет планов подготовки, сами понимаете ситуацию. Надо немного подождать, понять, как пройдет новый чемпионат”, - сказал Косенко.

Напомним, что этап матчей против Нидерландов и Косово состоится в промежутке с 12 сентября этого года по 8 марта 2023 года. Всего запланировано пять раундов квалификации на Чемпионат мира, который пройдет в 2024 году. Место проведения пока неизвестно.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
УАФ

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