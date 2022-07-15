Сборная Украины U-19 по футзалу узнала своих соперников по Евро-2022

Cборная Украины U-19 по футзалу узнала соперников по финальному турниру чемпионата Европы-2022, который пройдет с 4 по 10 сентября пройдет в испанском Хаэне.

Восемь команд были разбиты на две группы по четыре команды, по две лучшие из которых выйдут в полуфиналы. По результатам жеребьевки, юношеская сборная Украины попала в группу А, где сыграет с Испанией, Хорватией и Румынией.

Матчи в группах состоятся 4, 5 и 7 сентября. Полуфиналы пройдут 8 сентября, финал - 10-го.

Отметим, что для украинской команды это будет второй по счету Евро в истории. В 2019 году сине-желтые пробились в финальную стадию, где заняли в своей группе третье место, а победителем стала команда Испании.

Напомним, юношеская сборная Украины по футзалу завоевала путевку на Евро-2022 (U-19), одолев в молдавском Череске в группе 6 основного раунда отбора Андорру (10:2), Бельгию (11:0) и Молдову (5:0).