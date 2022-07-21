Бывший капитан футзальной сборной Украины перешел в российский клуб

Бывший капитан сборной Украины по футзалу голкипер Евгений Иваняк подписал контракт с российским "Торпедо" из Нижнего Новгорода.

Иваняк, шесть раз становившийся чемпионом Украины в составе "Интеркаса", "Тайма" и харьковского "Локомотива", перешел в "Торпедо" в 2020-м, в марте 2022-го он таки покинул страну, напавшую на его Родину, и оказался в Бельгии. Но, судя по всему, моральные препятствия преодолены и он снова оказался на россии.

"Сложные семейные обстоятельства, заставившие Женю уехать из России в марте этого года, успешно преодолены и опытный вратарь снова с нами и готов радовать преданную публику эффектными сейвами и головокружительным введением мяча в игру!", говорится в сообщении "Торпедо".

Сам Иваняк подчеркнул, что "рад вернуться в коллектив и снова стать частью структуры МФК "Торпедо", где созданы все условия для того, чтобы заниматься любимым делом и достигать спортивных высот".

Добавим, что Иваняк в 2016-м занял девятое место в списке лучших вратарей планеты. На Евро в том году сборная Украины дошла до четвертьфинала.