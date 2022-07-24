Студенческая футзальная сборная Украины вышла в финал Чемпионата мира
Решающий матч состоится уже сегодня
АФУ/Автор невідомий
Вчера, 23 июля, в полуфинальном поединке Чемпионата мира студенческая футзальная сборная Украины победила хозяев соревнования – сборную Португалии.
Основное время сильнейшего не обнаружило: команды завершили его со счетом 2:2. А вот уже в серии пенальти верх взяли именно сине-желтые, победив со счетом 3:1.
В параллельном полуфинале Бразилия победила Чехию, поэтому сборная Украины в решающем поединке встретится с "селесао". Кстати, эти команды уже играли между собой на текущем Мундиале, встретившись на стадии группового этапа – тогда сильнее оказались бразильцы, победив со счетом 6:3.
Финал пройдет в воскресенье, 24 февраля. Стартовый свисток запланирован на 20:30 по киевскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на XSPORT.
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