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Сборная по пляжному футболу завоевала бронзу на первом в истории женском Мундиалито

Футзал
(1 голосов)

Достаточно было победить один раз

Сборная по пляжному футболу завоевала бронзу на первом в истории женском Мундиалито

УАФ/Автор невідомий

Новина українською

Женская сборная Украины по пляжному футболу завершила выступления на Мундиалито-2022, которое проходило на испанском острове Тенерифе.

В турнире приняли участие четыре команды. Сборная Украины в первых двух турах уступила Англии (1:6) и Испании (1:5), однако в третьем, финальном раунде подопечные Юрия Клименко одержали уверенную победу над чешками со счетом 9:5.

Благодаря этим трем очкам “сине-желтые” смогли занять третье место в группе и взять бронзу на первом в истории женском Мундиалито.

Победителем турнира стала сборная Испании, победившая в финале англичан со счетом 4:3.

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В статье: сборная Украины по пляжному футболу
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Источник:
УАФ

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