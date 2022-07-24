Сборная по пляжному футболу завоевала бронзу на первом в истории женском Мундиалито

Женская сборная Украины по пляжному футболу завершила выступления на Мундиалито-2022, которое проходило на испанском острове Тенерифе.

В турнире приняли участие четыре команды. Сборная Украины в первых двух турах уступила Англии (1:6) и Испании (1:5), однако в третьем, финальном раунде подопечные Юрия Клименко одержали уверенную победу над чешками со счетом 9:5.

Благодаря этим трем очкам “сине-желтые” смогли занять третье место в группе и взять бронзу на первом в истории женском Мундиалито.

Победителем турнира стала сборная Испании, победившая в финале англичан со счетом 4:3.