Сборная по пляжному футболу завоевала бронзу на первом в истории женском Мундиалито
Достаточно было победить один раз
УАФ/Автор невідомий
Женская сборная Украины по пляжному футболу завершила выступления на Мундиалито-2022, которое проходило на испанском острове Тенерифе.
В турнире приняли участие четыре команды. Сборная Украины в первых двух турах уступила Англии (1:6) и Испании (1:5), однако в третьем, финальном раунде подопечные Юрия Клименко одержали уверенную победу над чешками со счетом 9:5.
Благодаря этим трем очкам “сине-желтые” смогли занять третье место в группе и взять бронзу на первом в истории женском Мундиалито.
Победителем турнира стала сборная Испании, победившая в финале англичан со счетом 4:3.
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