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Студенческая сборная Украины по футзалу уступила в финале ЧМ

Футзал
(1 голосов)

Турнир проходил в Португалии

Студенческая сборная Украины по футзалу уступила в финале ЧМ

Фото: FISU World University Championship Futsal / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Студенческая сборная Украины по футзалу не смогла выиграть в финальном поединке Чемпионата мира у сборной Бразилии.

Команда Александра Косенко за основное время встречи забили четыре гола, трижды выходила вперед, однако бразильцы каждый раз отыгрывались. По ходу встречи счет был 2:0, 3:2 и 4:3 в пользу наших ребят, но не удержали. Наверное, наиболее горько было за пропущенный менее чем за две минуты до финальной сирены, ведь получилось так, что украинцы вели в счете всего 30 секунд.

Развязка наступила в овертайме. Сначала наша команда упустила атаку по правому краю и передачу к противоположной стойке ворот, а дальше желание сыграть высоко без вратаря привело к еще одному пропущенному.

Отметим, что украинская женская сборная заняла пятую строчку на ЧМ по футзалу.

Чемпионат мира по футзалу среди студентов. Финал
Украина – Бразилия 4:6
Голы: Мельник 6, Семенченко 10, Марциняк 24, Радевич 38 – Стокер 18, Стокер 19, Сисеро 29, Зиллер 39, дос Сантос 43, Лаззаретти 46

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Комментарии (2)
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Lazio1900
24.07.2022 в 23:22
Всё равно спасибо за игру
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Webracer (Київ)
24.07.2022 в 22:52
Молодці
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