Косенко: Серебряные медали – неплохой результат. Однако хотелось бы большего
Тренер сборной Украины по футзалу - о поражении от Бразилии на ЧМ-2022
Фото: fisufutsal2022.uminho.pt
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал успешное выступление отечественных студентов на ЧМ-2022.
— Считаю, что ребята заслуживали победы. Это мое личное мнение. Прежде всего, учитывая, как проходила финальная встреча. Команда проявила невероятные эмоции, самоотверженность и мастерство. Также мы забивали действительно красивые голы. К большому сожалению, не сложилось. Серебряные медали – это неплохой результат. Однако хотелось бы большего. Даже если анализировать первый матч против Бразилии, ребята придирались за счет, но ближе к завершению встречи было понятно, что сыграть хоть вничью не получится. Весь второй поединок мы вели в счете и были ближе к победе. Так что очень обидно, что не сумели получить золотые награды.
— Чего не хватило для победы в финале?
— Наверное, дело в том, что против нас играла сборная Бразилии. Это действительно сильный соперник, находящийся на высоком уровне. По-моему, эта команда достойно боролась бы на любом форуме. Наши ребята выложились по полной.
— Чем отличались между собой два матча против Бразилии?
— Разница на самом деле велика. Перед поединком на групповом этапе мы уже обыграли сборную Словакии и имели впереди матч против Омана. Конечно, играли на победу и в первой встрече. К сожалению, не получилось. Перед финалом лучше разобрали свои ошибки в поединке с соперником. Знали, над чем нужно работать.
– Для вас матчи студенческого чемпионата мира стали первыми в качестве главного тренера после начала полномасштабного вторжения россии. Насколько изменилось отношение к Украине за границей?
— Конечно, к нашей стране приковано больше внимания. Поддержка очень велика. Люди из других команд подходят и интересуются положением дел. Это вдохновляет. Однако хочется, чтобы война закончилась как можно скорее. Конечно, нашей победой, - сказал Косенко.
Популярное сейчас
- На матч против Аякса в старте Шахтера вышло десять воспитанников академии
- Отбор ЛЧ. Лудогорец едва не доигрался, Загреб выстрадал победу
- Шахтер - Аякс: смотреть онлайн, видеотрансляция
- Студенческая сборная Украины по футзалу уступила в финале ЧМ
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО
- Красотка дня. Секс-символ футбольной журналистики побывала на тренировке Реала. ФОТО