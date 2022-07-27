Косенко: Серебряные медали – неплохой результат. Однако хотелось бы большего

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал успешное выступление отечественных студентов на ЧМ-2022.

— Считаю, что ребята заслуживали победы. Это мое личное мнение. Прежде всего, учитывая, как проходила финальная встреча. Команда проявила невероятные эмоции, самоотверженность и мастерство. Также мы забивали действительно красивые голы. К большому сожалению, не сложилось. Серебряные медали – это неплохой результат. Однако хотелось бы большего. Даже если анализировать первый матч против Бразилии, ребята придирались за счет, но ближе к завершению встречи было понятно, что сыграть хоть вничью не получится. Весь второй поединок мы вели в счете и были ближе к победе. Так что очень обидно, что не сумели получить золотые награды.

— Чего не хватило для победы в финале?

— Наверное, дело в том, что против нас играла сборная Бразилии. Это действительно сильный соперник, находящийся на высоком уровне. По-моему, эта команда достойно боролась бы на любом форуме. Наши ребята выложились по полной.

— Чем отличались между собой два матча против Бразилии?

— Разница на самом деле велика. Перед поединком на групповом этапе мы уже обыграли сборную Словакии и имели впереди матч против Омана. Конечно, играли на победу и в первой встрече. К сожалению, не получилось. Перед финалом лучше разобрали свои ошибки в поединке с соперником. Знали, над чем нужно работать.

– Для вас матчи студенческого чемпионата мира стали первыми в качестве главного тренера после начала полномасштабного вторжения россии. Насколько изменилось отношение к Украине за границей?

— Конечно, к нашей стране приковано больше внимания. Поддержка очень велика. Люди из других команд подходят и интересуются положением дел. Это вдохновляет. Однако хочется, чтобы война закончилась как можно скорее. Конечно, нашей победой, - сказал Косенко.