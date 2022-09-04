  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Сборная Украины U19 обыграла Хорватию на Евро по футзалу, уступая 1:4
В тренде

Сборная Украины U19 обыграла Хорватию на Евро по футзалу, уступая 1:4

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Наша команда стартует на турнире победы

Сборная Украины U19 обыграла Хорватию на Евро по футзалу, уступая 1:4

Фото: УЄФА / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет одержала сверхволевую победу над Хорватией на старте Чемпионата Европы.

Матч начался для нашей команды с гола уже на 32-й секунде от Дычука. Однако до перерыва соперник ответил четырьмя результативными ударами. Во втором тайме картина развернулась кардинально: за 20 минут "желто-синие" забили в ворота хорватов пять голов, не пропустив ни одного.

Уже завтра наша команда проведет групповую встречу с Румынией. Следует отметить, что в полуфинал турнира выйдут две из четырех сборных квартета.

Евро U19 по футзалу. Групповой этап
Украина – Хорватия 6:4
Голы: Дычук 1, Малиновский 28, Квасний 28, Семенченко 31, Сметаненко 36, Квасний 38 – Йосипович 5, Пест-Мундвайл 8, Шушач 18, Чичич 19

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде