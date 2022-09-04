Сборная Украины U19 обыграла Хорватию на Евро по футзалу, уступая 1:4
Наша команда стартует на турнире победы
Фото: УЄФА / Автор невідомий
Сборная Украины по футзалу в возрасте до 19 лет одержала сверхволевую победу над Хорватией на старте Чемпионата Европы.
Матч начался для нашей команды с гола уже на 32-й секунде от Дычука. Однако до перерыва соперник ответил четырьмя результативными ударами. Во втором тайме картина развернулась кардинально: за 20 минут "желто-синие" забили в ворота хорватов пять голов, не пропустив ни одного.
Уже завтра наша команда проведет групповую встречу с Румынией. Следует отметить, что в полуфинал турнира выйдут две из четырех сборных квартета.
Евро U19 по футзалу. Групповой этап
Украина – Хорватия 6:4
Голы: Дычук 1, Малиновский 28, Квасний 28, Семенченко 31, Сметаненко 36, Квасний 38 – Йосипович 5, Пест-Мундвайл 8, Шушач 18, Чичич 19
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