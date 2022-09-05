Юношеская сборная Украины по футзалу досрочно вышла в полуфинал Евро-2022

Юношеская сборная Украины по футзалу досрочно, после двух туров, вышла из группы финальной части Евро-2022.

Сборная Украины после двух матчей имеет в активе 6 очков, как и Испания. У хорватов и румын по два поражения в двух поединков.

Таким образом, Украина и Испания уже квалифицировались в полуфинал турнира, ну а первое место в группе разыграют между собой в очном матче, который состоится 7 сентября и начнется в 22:00.