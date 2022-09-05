  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Юношеская сборная Украины по футзалу досрочно вышла в полуфинал Евро-2022
В тренде

Юношеская сборная Украины по футзалу досрочно вышла в полуфинал Евро-2022

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Шесть очков после двух матчей у нас и у испанцев

Юношеская сборная Украины по футзалу досрочно вышла в полуфинал Евро-2022

instagram.com/futsal_ua

Новина українською

Юношеская сборная Украины по футзалу досрочно, после двух туров, вышла из группы финальной части Евро-2022.

Сборная Украины после двух матчей имеет в активе 6 очков, как и Испания. У хорватов и румын по два поражения в двух поединков.

Читайте такжеЕвро-2022 U19. Украина одержала вторую подряд победу на групповом этапе

Таким образом, Украина и Испания уже квалифицировались в полуфинал турнира, ну а первое место в группе разыграют между собой в очном матче, который состоится 7 сентября и начнется в 22:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде