Юношеский Евро-2022 по футзалу. Играем вничью с Испанией и в полуфинале выходим на Португалию
Хороший матч нашей команды против действующих чемпионов Европы
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Юношеская сборная Украины U-19 по футзалу сыграла свой последний матч в группе на Евро-2022.
Украинцы играли с испанцами, которые являются хозяевами турнира. Обе команды досрочно забронировали себе место в полуфинале турнира, и в очном поединке соревновались за первое место в группе.
Испания считалась фаворитом в группе, и в принципе, подтвердила свой класс.
В первом тайме испанцы владели инициативой, создали несколько моментов, которые, впрочем, не реализовали. Тем не менее, нужно отметить, что и наши ребята играли в свою игру, прессинговали, и не давали испанцам безоглядно атаковать, время от времени вылетая в контры.
И тем не менее, во втором тайме испанцы вышли вперед – после сольного прохода Карраско положил красивейший гол.
Однако сборная Украины сумела перестроится, стала больше атаковать, и Сметаненко в середине тайма сравнял счет – и тоже красиво, после сольного прохода.
Однако совсем скоро Испания снова вышла вперед – наш кипер откровенно зевнул дальний удар, не успев сложиться в ближний угол.
И все-таки Украина в концовке спасла матч, выпустив 5-го полевого и разыграв лишнего в одной из комбинаций.
2:2 ничья с действующими чемпионами Европы, причем при условно равной игре.
К сожалению, ничьей для первого места в группе нам не хватило – испанцы обошли Украину по разнице голов.
Теперь в четверг, 8 сентября Украина сыграет в полуфинале с Португалией.
Испания – Украина 2:2
Голы: Карраско (23), Морено Лопес (34) – Сметаненко (31), Дучук (39)
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