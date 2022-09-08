Футзал. Сборная Украины уступила Португалии в полуфинале Евро-2022 U-19

Юношеская сборная Украины U-19 сыграла полуфинальный матч на Евро-2022 против команды Португалии.

Команда Виталия Одегова не смогла оказать серьезное сопротивление Португалии и проиграла (1:4). Единственный гол у сине-желтых при счете 0:4 забил Скибчук на 33-й минуте.

Во втором полуфинале в 22:00 сыграют Испания и Польша. Финал пройдет 10 сентября, игра за бронзу не предусмотрена.

Португалия – Украина 4:1

Голы: Диогу Сантуш (3), Тьягу Велью (15), Симау (22) Кучи (31) – Скибчук (33)