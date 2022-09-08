Футзал. Сборная Украины уступила Португалии в полуфинале Евро-2022 U-19
Фактически, без шансов
Фото: УЄФА / Автор невідомий
Юношеская сборная Украины U-19 сыграла полуфинальный матч на Евро-2022 против команды Португалии.
Команда Виталия Одегова не смогла оказать серьезное сопротивление Португалии и проиграла (1:4). Единственный гол у сине-желтых при счете 0:4 забил Скибчук на 33-й минуте.
Во втором полуфинале в 22:00 сыграют Испания и Польша. Финал пройдет 10 сентября, игра за бронзу не предусмотрена.
Читайте такжеЮношеский Евро-2022 по футзалу. Играем вничью с Испанией и в полуфинале выходим на Португалию
Португалия – Украина 4:1
Голы: Диогу Сантуш (3), Тьягу Велью (15), Симау (22) Кучи (31) – Скибчук (33)
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