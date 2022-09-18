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Украина стартует с победы на Кубке трех наций

Футзал
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Разгромная победа нашей футзальной сборной над Молдовой

Украина стартует с победы на Кубке трех наций

Асоціація футзалу України

Новина українською

Национальная сборная Украины по футзалу уверенно стартует на Кубке трех наций. Наши ребята под руководством Александра Косенко результативно обыграли Молдову – со счетом 7:4.

Молдова – Украина – 4:7 (2:4)

Голы: Лашку (15), Обаде (18, 32, 38) – Мельник (4), Корсун (6, 19), Радевич (, Лебедь (32), Чернявский (33), Шотурма (39)

Украина: Юрий Савенко – Игорь Чернявский, Петр Шотурма (к), Игорь Корсун, Михаил Зварыч – Сергей Малышко, Артем Фаренюк, Андрей Мельник, Виталий Радевич – Николай Микитюк, Евгений Серый, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшин – Кирилл Цыпун, Александр Сухов.

Следующий поединок в рамках турнира Украина проведет завтра – в 18:00 против Румынии.

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В статье: Украина Молдова футзал
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Источник:
Futsal Association of Ukraine

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