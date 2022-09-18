Украина стартует с победы на Кубке трех наций
Разгромная победа нашей футзальной сборной над Молдовой
Асоціація футзалу України
Национальная сборная Украины по футзалу уверенно стартует на Кубке трех наций. Наши ребята под руководством Александра Косенко результативно обыграли Молдову – со счетом 7:4.
Молдова – Украина – 4:7 (2:4)
Голы: Лашку (15), Обаде (18, 32, 38) – Мельник (4), Корсун (6, 19), Радевич (, Лебедь (32), Чернявский (33), Шотурма (39)
Украина: Юрий Савенко – Игорь Чернявский, Петр Шотурма (к), Игорь Корсун, Михаил Зварыч – Сергей Малышко, Артем Фаренюк, Андрей Мельник, Виталий Радевич – Николай Микитюк, Евгений Серый, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшин – Кирилл Цыпун, Александр Сухов.
Следующий поединок в рамках турнира Украина проведет завтра – в 18:00 против Румынии.
Популярное сейчас
- В Херсоне кадыровцы, зэки, ФСБ и ЧВК устроили перестрелку
- За лондонский Арсенал дебютировал игрок 2007 года рождения. Он стал самым молодым футболистом АПЛ в истории
- Депутат Европарламента пришел на заседание в футболке игрока сборной России - ФОТО
- Официально: Франковский Ураган заменит херсонский Продэксим в нынешнем сезоне ЛЧ
- Красотка дня. Роскошная вторая половинка капитана Днепра-1. ФОТО
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО