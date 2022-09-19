Футзал. Сборная Украины на турнире Трех наций обыграла Румынию

Национальная сборная Украины по футзалу провела свой третий матч на товарищеском турнире Кубок трех наций.

Сине-желтые продолжают подготовку к основному раунду отбора на чемпионат мира-2024. Соперниками команды Косенко станут Нидерланды и Косово.

Сегодня наши ребята под руководством Александра Косенко обыграли сборную Румынии.

Первый тайм закончился вничью 1:1, а после перерыва наши ребята добавили и забили еще два гола.

Впереди сине-желтых в рамках турнира ожидает еще один поединок против той же Румынии, который пройдет 20 сентября.

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Румыния – Украина – 1:3

Голы: Чиреш (17) – Чернявский (10), Абакшин (27), Оливейра (39 – автогол)

Украина: Кирилл Цыпун – Игорь Чернявский, Петр Шотурма (к), Игорь Корсун, Михаил Зварыч – Николай Микитюк, Евгений Серый, Ярослав Лебедь, Даниил Абакшин – Сергей Малышко, Артем Фаренюк, Андрей Мельник, Виталий Радевич – Юрий Савенко, Александр Сухов.