Косенко: Получили положительные впечатления от матчей с Молдовой и Румынией

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко подвел итоги товарищеских игр, а также рассказал о предстоящих планах команды. Напомним, в сентябре сине-желтые одолели Молдову (6:1), а затем победили в Кубке трех наций, обыграв ту же Молдову (7:4) и Румынию (3:1).

— Александр Петрович, как подытожите товарищеские поединки со сборной Молдовы и матч против Румынии?

— Как и в любых встречах, есть положительные и отрицательные моменты. Все три матча получились достаточно неплохими. Получили интересную информацию по их итогам. Мы сделаем надлежащие выводы. Прежде всего, хорошо, что мы отыграли эти три поединка. Последний из них уже проводили на фоне усталости, когда сборная Румынии играла первый. Тем не менее, ребята продемонстрировали характер и бойцовские качества. В нужный момент мастерство сыграло свою роль, и команда сумела одержать победу. В общем, получили положительные впечатления.

— Удивили ли чем-нибудь соперники?

– Мне понравилась игра обоих соперников. Видно, как Молдова, так и Румыния хотят развиваться. Они много времени уделяют позиционным атакам, выходу из-под прессинга, стандартным положениям. В командах есть опытные и квалифицированные исполнители, в состав которых привлекается молодежь.

— Вопрос о матчах с Молдовой. Казалось, что первый поединок складывался для сборной Украины достаточно просто, а уже во второй встрече соперник пытался подобраться поближе. С чем это связано?

— Я бы не сказал, что матчи слишком отличались друг от друга. Действительно, разница в счете не была одинаковой. Соперник имел голевые моменты в обеих встречах. При счете 3:0 в первом матче мы развили свое преимущество, и соперник не надеялся на положительный результат. Во втором поединке на табло были такие же показатели, но мы подарили сопернику свободный удар, который он реализовал. При поддержке трибун команда пошла вперед и быстро забила второй гол. Вот почему игра стала более напряженной. Несмотря на итоговые счета (6:1 и 7:4 в пользу сборной Украины) молдаване мне понравились. Они не только отбивались, но и удачно проводили контратаки, качественно комбинировали и взаимодействовали между собой. Для нас было важно противостоять командам, которые играют сами и позволяют это делать сопернику.

— В отличие от матчей годичной давности, в составе сборной Румынии присутствовало гораздо больше натурализованных футзалистов. Это придало еще большее любопытство поединку против этой сборной?

— Конечно, бразильцы есть бразильцы. Натурализуют только находящихся на высоком уровне игроков. По-моему, в составе сборной Румынии присутствуют действительно сильные бразильцы. Они играют важную роль в этой команде. Так что, конечно, было интереснее. Кроме того, в состав добавляются молодые исполнители. Понравилась игра Иштвана Хаднадя, действовавшего на позиции столба. Матч получился достаточно напряженным и до последних минут не было понятно, кто победит. Благо, мы провели такой поединок перед официальными матчами.

— 7 и 11 октября сборная Украины сыграет поединки основного раунда европейской квалификации чемпионата мира-2024. Когда начнется подготовка к ним?

— Домашние матчи против сборных Косово и Нидерландов сыграем в Латвии. Подготовка к этим встречам начнется 3 октября, – сказал Косенко, - подытожил Косенко.

Добавим, что впереди у сборной Украины по футзалу домашние матчи основного раунда отбора на ЧМ-2024, которые пройдут в Латвии. Поединок против Косово пройдет 7 октября в городе Саласпилс, против Нидерландов - 11 октября в Елгаве.