Косенко назвал состав сборной Украины по футзалу на два ближайших матча отбора ЧМ-2024
Сыграем с Косово и Нидерландами
Фото АФУ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал заявку на матчи основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2024 против команд Косова и Нидерландов.
Состав сборной Украины по футзалу:
Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст", Польша), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Ураган").
Полевые игроки: Петр Шотурма, Игорь Корсун, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварыч, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – "ХИТ"), Андрей Мельник ("CLUST"), Ярослав Лебедь ("Космос", Эстония).
УТЗ сборной Украины по футзалу начнется 3 октября.
Впереди у сборной Украины по футзалу домашние матчи основного раунда отбора на ЧМ-2024, которые пройдут в Латвии. Поединок против Косова пройдет 7 октября в городе Саласпилс, против Нидерландов – 11 октября в городе Елгава.
07.10.2022
Украина — Косово
11.10.2022
Украина — Нидерланды
09.11.2022
Косово — Украина
08.03.2023
Нидерланды — Украина.
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