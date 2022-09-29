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Косенко назвал состав сборной Украины по футзалу на два ближайших матча отбора ЧМ-2024

Футзал
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Сыграем с Косово и Нидерландами

Косенко назвал состав сборной Украины по футзалу на два ближайших матча отбора ЧМ-2024

Фото АФУ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал заявку на матчи основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира 2024 против команд Косова и Нидерландов.

Состав сборной Украины по футзалу:

Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст", Польша), Александр Сухов (ХИТ), Юрий Савенко ("Ураган").

Полевые игроки: Петр Шотурма, Игорь Корсун, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварыч, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – "ХИТ"), Андрей Мельник ("CLUST"), Ярослав Лебедь ("Космос", Эстония).

УТЗ сборной Украины по футзалу начнется 3 октября.

Впереди у сборной Украины по футзалу домашние матчи основного раунда отбора на ЧМ-2024, которые пройдут в Латвии. Поединок против Косова пройдет 7 октября в городе Саласпилс, против Нидерландов – 11 октября в городе Елгава.

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07.10.2022

Украина — Косово

11.10.2022

Украина — Нидерланды

09.11.2022

Косово — Украина

08.03.2023

Нидерланды — Украина.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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Источник:
УАФ

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