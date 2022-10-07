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Начали уверенно. Сборная Украины по футзалу в отборе к ЧМ обыграла Косово

Футзал
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Первый матч - уверенно

Начали уверенно. Сборная Украины по футзалу в отборе к ЧМ обыграла Косово

instagram.com/futsal_ua

Новина українською

В пятницу, 7 сентября, сборная Украины по футзалу провели свой первый матч основного раунда квалификации на чемпионат мира, в котором сыграла с Косово.

Матч проходил в Латвии, как впрочем, и все поединки группы.

Номинально более фаворитичная сборная Украины начала с провала – пропустили в контратаке в самом начале матче.

Впрочем, со временем все стало на свои места. Сине-желтые включили высокий прессинг и еще до перерыва за счет его (перехват с голевым пасом) сравняли счет.

Ну а после перерыва сборная Украины в похожем стиле (прессинг, отбор, пас, удар) вышла вперед, а затем с прямого штрафного и закрепила преимущество.

3:1, уверенная, и по игре, победа сборной Украины.

Во вторник Украина сыграет с Нидерландами, которые уже обыграли косоваров со счетом 2:1.

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Украина – Косово 3:1

Голы: Чернявский (15), Корсун (24), Мельник (27) – Кастрати (2)

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Абакшин, Фаренюк, Сухов.

Косово: Рамаданы, Кастрати, Кельменди, Маджаррай, Руковцы, Хажихай, Муртези, Дервишай, Салиху, Нишори, Куорри, Бечири, Дакай.

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В статье: Женская сборная Украины по футзалу
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