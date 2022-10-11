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Два из двух. Сборная Украины по футзалу в отборе к ЧМ обыграла Нидерланды

Футзал
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Вторая победа в своей группе

Два из двух. Сборная Украины по футзалу в отборе к ЧМ обыграла Нидерланды

instagram.com/futsal_ua

Новина українською

Во вторник, 11 сентября, сборная Украины по футзалу провели свой второй матч основного раунда квалификации на чемпионат мира, в котором сыграла с Нидерландами.

Матч проходил в Латвии, как впрочем, и все поединки группы.

После первых матчей у обеих команд было по 3 очка, так что отношения выясняли лидеры группы.

Украинцы начали здорово, мощно – первый тайм был проведен на ура и счет 3:0 к 12-й минуте яркое тому подтверждение.

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Вот только голландцы концовку тайма поддавили и Бузамба за минуту чистого времени сократил разрыв до минимального.

После перерыва уже Нидерланды больше атаковали, старались рисковать, дабы сравнять счет. В концовке голландцы традиционно пошли ва-банк, сняли вратаря, чем и воспользовался Корсун, который со своей половины закинул в пустые ворота.

4:2, после двух матчей - уходим лидерами со 100% показателем.

Ну и отметим, что свой очередной матч в отборе сборная Украины проведет 8 ноября против Косово.

Украина - Нидерланды 4:2

Голы: Шотурма (6), Корсун (10), Абакшин (12), Корсун (40) – Бузамбу (14, 14)

Предупреждения: Корсун (13), Радевич (32) – Велсебур (16), Тарифит (28), Бузамбу (32)

Удаление: Бузамбу (33)

Украина: Цыпун, Чернявский, Корсун, Шотурма, Зварыч, Радевич, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Абакшин, Фаренюк, Савенко.

Нидерланды: Стет, Дахмани, Джурлич, Буюзан, Мартынус, Бузамбу, Бен-Халла, Велсебур, Аттаиби, Тарифит, Те Вреде, Ши, Амгар, Кейк.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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