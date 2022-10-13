Украинские футзалиста потратили премию за отбор ЧМ-2024 на авто для ВСУ
Благородный поступок
Скриншот: facebook.com/UKRAINEFUTSAL
Сборная Украины по футзалу отметилась благородным поступком. Футзалисты отдали все заработанные за отбор чемпионата мира-2024 премиальные на помощь украинской армии.
"Из Латвии везем не только 6 очков, но и небольшой вклад в будущую победу Украины!
Игроки и тренеры национальной мужской сборной Украины приняли решение направить свои премиальные за победы в матчах основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2024 над Косово и Нидерландами на приобретение внедорожника для ВСУ.
В скором времени авто будет передано в одну из воинских частей, которая находится на передовой. Вместе к победе!" – говорится в публикации сине-желтых.
Напомним, сборная Украины по футзалу в квалификации к чемпионату мира-2024 в двух стартовых матчах одержала победу над Косово (3:1) и Нидерландами (4:2). Команда с 6 набранными очками лидирует в своей группе.
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