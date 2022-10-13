Украинские футзалиста потратили премию за отбор ЧМ-2024 на авто для ВСУ

Сборная Украины по футзалу отметилась благородным поступком. Футзалисты отдали все заработанные за отбор чемпионата мира-2024 премиальные на помощь украинской армии.

"Из Латвии везем не только 6 очков, но и небольшой вклад в будущую победу Украины!

Игроки и тренеры национальной мужской сборной Украины приняли решение направить свои премиальные за победы в матчах основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2024 над Косово и Нидерландами на приобретение внедорожника для ВСУ.

В скором времени авто будет передано в одну из воинских частей, которая находится на передовой. Вместе к победе!" – говорится в публикации сине-желтых.