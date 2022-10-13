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Украинские футзалисты потратили премиальные на внедорожник для ВСУ

Футзал
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Благородный поступок

Украинские футзалисты потратили премиальные на внедорожник для ВСУ

Скриншот: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Сборная Украины по футзалу отметилась благородным поступком. Футзалисты отдали все заработанные за отбор чемпионата мира-2024 премиальные на помощь украинской армии.

"Из Латвии везем не только 6 очков, но и небольшой вклад в будущую победу Украины!

Игроки и тренеры национальной мужской сборной Украины приняли решение направить свои премиальные за победы в матчах основного раунда европейской квалификации к чемпионату мира-2024 над Косово и Нидерландами на приобретение внедорожника для ВСУ.

В скором времени авто будет передано в одну из воинских частей, которая находится на передовой. Вместе к победе!" – говорится в публикации сине-желтых.

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Напомним, сборная Украины по футзалу в квалификации к чемпионату мира-2024 в двух стартовых матчах одержала победу над Косово (3:1) и Нидерландами (4:2). Команда с 6 набранными очками лидирует в своей группе.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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