Украина сыграет на ЕВРО-2023 по футзалу среди женщин
Украинки заняли первое место в отборочной группе
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Женская сборная Украины вышла в финальный этап ЕВРО-2023 по футзалу. Национальная команда заняла первое место в своей квалификационной группе, сыграв вничью в последнем туре со сборной Польши.
По итогам трёх туров Украина стала первой в таблице с семью очками. Вторая команда – сборная Нидерландов, третья – Польши, четвертая – Хорватии. Единственный гол в решающем матче забила Юлия Титова.
Помимо Украины в финальный этап также вышли сборные Испании и Венгрии. Последней командой-участницей станет либо команда Португалии, либо Италии
Футзал ЕВРО-2023. Квалификация. 3-й тур
Сборная Польши – Сборная Украины 1:1
Голы: Фрончак, 5 – Титова, 16
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