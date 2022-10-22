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Украина сыграет на ЕВРО-2023 по футзалу среди женщин

Футзал
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Украинки заняли первое место в отборочной группе

Украина сыграет на ЕВРО-2023 по футзалу среди женщин

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UA-Футбол
Новина українською

Женская сборная Украины вышла в финальный этап ЕВРО-2023 по футзалу. Национальная команда заняла первое место в своей квалификационной группе, сыграв вничью в последнем туре со сборной Польши.

По итогам трёх туров Украина стала первой в таблице с семью очками. Вторая команда – сборная Нидерландов, третья – Польши, четвертая – Хорватии. Единственный гол в решающем матче забила Юлия Титова.

Помимо Украины в финальный этап также вышли сборные Испании и Венгрии. Последней командой-участницей станет либо команда Португалии, либо Италии

Футзал ЕВРО-2023. Квалификация. 3-й тур

Сборная Польши – Сборная Украины 1:1

Голы: Фрончак, 5 – Титова, 16

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В статье: Евро по футзалу среди женщин Женская сборная Украины по футзалу
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