Украина сыграет в финальной части ЕВРО-2023 по футзалу среди женщин

Женская сборная Украины вышла в финальный этап ЕВРО-2023 по футзалу. Национальная команда заняла первое место в своей квалификационной группе, сыграв вничью в последнем туре со сборной Польши.

По итогам трёх туров Украина стала первой в таблице с семью очками. Вторая команда – сборная Нидерландов, третья – Польши, четвертая – Хорватии. Единственный гол в решающем матче забила Юлия Титова.

Помимо Украины в финальный этап также вышли сборные Испании и Венгрии. Последней командой-участницей станет либо команда Португалии, либо Италии

Футзал ЕВРО-2023. Квалификация. 3-й тур

Сборная Польши – Сборная Украины 1:1

Голы: Фрончак, 5 – Титова, 16