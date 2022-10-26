Справились. Ураган разгромил румынский Юнайтед Галац в стартовом матче Лиги чемпионов
Задачу фактически выполнили
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Ивано-Франковский "Ураган" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов против румынского клуба "Юнайтед Галац".
Стартовал сверхмощно, разгромив соперника 5:0 и фактически, уже выполнив задачу-минимум по выходу из группы.
Франковцы оказались просто лучше (что не удивительно), "Галац" оказался слабоват, что и переросло в такой итоговый счет.
4 гола в первом тайме. Второй тайм – фактически для галочки, хотя Грицина все-таки положил 5-й.
Говорить особо не о чем - 5:0.
И так как из группы выходит 3 команды, "Ураган" задачу фактически выполнил.
Осталось сыграть с повышенной ответственностью с "Бенфикой" в четверг и с венгерским "Халадашем" в субботу.
Хотя, по большому счету, через эти матчи уже можно готовиться к элит-раунду.
"Ураган" – "Юнайтед Галац" - 5:0
Голы: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 20, Н. Грицина, 23
"Ураган": Савенко – Фаренюк, Корсун, Швед, Шотурма – Хомяк, Микитюк, Н. Грицина, М. Грицина, Терентьєв, Дичук, Масевич, Абакшин, Моспан
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