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Справились. Ураган разгромил румынский Юнайтед Галац в стартовом матче Лиги чемпионов

Футзал
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Задачу фактически выполнили

Справились. Ураган разгромил румынский Юнайтед Галац в стартовом матче Лиги чемпионов

instagram.com/fcuragan

Новина українською

Ивано-Франковский "Ураган" стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов против румынского клуба "Юнайтед Галац".

Стартовал сверхмощно, разгромив соперника 5:0 и фактически, уже выполнив задачу-минимум по выходу из группы.

Франковцы оказались просто лучше (что не удивительно), "Галац" оказался слабоват, что и переросло в такой итоговый счет.

4 гола в первом тайме. Второй тайм – фактически для галочки, хотя Грицина все-таки положил 5-й.

Говорить особо не о чем - 5:0.

И так как из группы выходит 3 команды, "Ураган" задачу фактически выполнил.

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Осталось сыграть с повышенной ответственностью с "Бенфикой" в четверг и с венгерским "Халадашем" в субботу.

Хотя, по большому счету, через эти матчи уже можно готовиться к элит-раунду.

"Ураган" – "Юнайтед Галац" - 5:0

Голы: Шотурма, 11, Корсун, 18, Микитюк, 19, 20, Н. Грицина, 23

"Ураган": Савенко – Фаренюк, Корсун, Швед, Шотурма – Хомяк, Микитюк, Н. Грицина, М. Грицина, Терентьєв, Дичук, Масевич, Абакшин, Моспан

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск)
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