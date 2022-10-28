Ураган разгромно проиграл Бенфике в футзальной Лиги чемпионов
Украинская команда пропустила четыре мяча
Фото: uragan.if.ua
Ивано-Франковский "Ураган" потерпел первое поражение в розыгрыше футзальной Лиги чемпионов. Во втором туре украинская команда уступила португальской "Бенфике" со счетом 1:4.
Для "орлов" это вторая победа в группе, тогда как "Ураган" после победы в прошлом туре остался с тремя очками. На старте турнира команда из Ивано-Франковска одержала разгромную победу над румынским "Юнайтед Галацом" (5:0).
В следующем туре "Ураган" сыграет против венгерского "Халадаша".
"Ураган" – "Бенфика" - 1:4
Голы: Швед, 18 - Собраль, 13, Феррейра, 14, Жезус, 34, Цинтра, 38
"Ураган": Савенко (Хомяк, 40) – Корсун, Шотурма, Фаренюк, Швед – Микитюк (к), Абакшин, Н. Грицина, М. Грицина, Моспан, Дычук, Масевич, Терентьев.
Удаление: Фаренюк, 22
Группа 4
- Бенфика 6 очков (2 матча)
- Ураган 3 (2)
- Юнайтед Галац 3 (2)
- Халадаш - 0 (2)
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