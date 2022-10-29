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Ураган не проиграл Халадашу и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Футзал
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(1 голосов)

Ничья стала победным для нас результатом

Ураган не проиграл Халадашу и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Фото: НФК Ураган / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ивано-франковский "Ураган" сыграл вничью в последнем матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. На групповом этапе, матчи которого проходили в Румынии, франковцы набрали четыре очка, чего хватило для продолжения борьбы.

В последнем туре команда Максима Павленко противостояла "Халадашу", которому год назад в ЛЧ проиграла 1:4. Для того чтобы продолжить свой путь в ЛЧ, "драконы" должны были не проиграть с разницей в шесть и более голов. Именно венгры открыли счет уже на второй минуте матча. Однако на перерыв соперники ушли с преимуществом "Урагана" в счете. Вторая половина превратилась в перестрелку, когда на голы Абакшина "Халадаш", играя в пять полевых, отвечал своими.

Несмотря на то, что "Ураган" не выиграл, он все равно займет одно из трех проходных в следующий раунд мест. Двумя другими счастливчиками станут "Бенфика" и "Юнайтед Галац". А вот "Халадаш" как раз вынужден прекратить выступления в текущем евросезоне.

Жеребьевка элитного раунда чемпионской лиги, который также пройдет в формате группового этапа, состоится 3 ноября. Напомним, что год назад как раз в элит-раунде "Ураган" занял в квартете четвертое место.

Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд. Группа 4. 3-й тур
"Халадаш" (Венгрия) - "Ураган" (Украина) 4:4
Голы: Дрот 2, Рутай 28, Микитюк 28 (авт.), Кассемиро 36 – Мосьпан 6, Дычук 15, Абакшин 23, Абакшин 30

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Халадаш (Сомбатхей)
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Комментарии (2)
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adey (Korosten)
29.10.2022 в 16:33
хіба що за регламентом виходять з кожної групи по 3 команди...
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adey (Korosten)
29.10.2022 в 16:25
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