Ураган не проиграл Халадашу и вышел в элитный раунд Лиги чемпионов по футзалу

Ивано-франковский "Ураган" сыграл вничью в последнем матче основного раунда Лиги чемпионов по футзалу. На групповом этапе, матчи которого проходили в Румынии, франковцы набрали четыре очка, чего хватило для продолжения борьбы.

В последнем туре команда Максима Павленко противостояла "Халадашу", которому год назад в ЛЧ проиграла 1:4. Для того чтобы продолжить свой путь в ЛЧ, "драконы" должны были не проиграть с разницей в шесть и более голов. Именно венгры открыли счет уже на второй минуте матча. Однако на перерыв соперники ушли с преимуществом "Урагана" в счете. Вторая половина превратилась в перестрелку, когда на голы Абакшина "Халадаш", играя в пять полевых, отвечал своими.

Несмотря на то, что "Ураган" не выиграл, он все равно займет одно из трех проходных в следующий раунд мест. Двумя другими счастливчиками станут "Бенфика" и "Юнайтед Галац". А вот "Халадаш" как раз вынужден прекратить выступления в текущем евросезоне.

Жеребьевка элитного раунда чемпионской лиги, который также пройдет в формате группового этапа, состоится 3 ноября. Напомним, что год назад как раз в элит-раунде "Ураган" занял в квартете четвертое место.

Лига чемпионов по футзалу. Основной раунд. Группа 4. 3-й тур

"Халадаш" (Венгрия) - "Ураган" (Украина) 4:4

Голы: Дрот 2, Рутай 28, Микитюк 28 (авт.), Кассемиро 36 – Мосьпан 6, Дычук 15, Абакшин 23, Абакшин 30