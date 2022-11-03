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Назван состав сборной Украины по футзалу на матч отбора ЧМ-2024 против Косово

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

Поединок пройдет 9 ноября

Назван состав сборной Украины по футзалу на матч отбора ЧМ-2024 против Косово

Фото: прес-служби АФУ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал заявку команды на поединок 4-го тура основного раунда европейской квалификации чемпионата мира-2024 против команды Косово.

Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст", Польша), Юрий Савенко ("Ураган")

Универсалы: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварыч, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – "ХИТ"), Андрей Мельник, Ростислав Семенченко (оба – "CLUST"), Ярослав Лебедь ("Космос", Эстония).

НТЗ национальной команды по футзалу начнется 4 ноября. Гостевой матч основного раунда отбора ЧМ-2024 против Косово сине-желтые проведут 9 числа в Приштине. Начало - в 18:00.

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В статье: сборная Украины по футзалу Александр Косенко
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
03.11.2022 в 09:06
Косово, а что это?
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