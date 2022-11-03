Назван состав сборной Украины по футзалу на матч отбора ЧМ-2024 против Косово
Поединок пройдет 9 ноября
Фото: прес-служби АФУ
Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал заявку команды на поединок 4-го тура основного раунда европейской квалификации чемпионата мира-2024 против команды Косово.
Вратари: Кирилл Цыпун ("Пяст", Польша), Юрий Савенко ("Ураган")
Универсалы: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварыч, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – "ХИТ"), Андрей Мельник, Ростислав Семенченко (оба – "CLUST"), Ярослав Лебедь ("Космос", Эстония).
НТЗ национальной команды по футзалу начнется 4 ноября. Гостевой матч основного раунда отбора ЧМ-2024 против Косово сине-желтые проведут 9 числа в Приштине. Начало - в 18:00.
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