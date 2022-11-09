Футзал. Украина в отборе ЧМ-2024 повторно обыграла Косово
Пока что все идет по плану
Фото прес-служби АФУ
Сборная Украины по футзалу в среду, 9 ноября, провела свой очередной матч основного раунда отбора ЧМ-2024.
Подопечные Александра Косенко на выезде сыграли против команды Косово.
В предыдущих матчах основного раунда, проходивших в Латвии, сине-желтые одолели Косово (3:1) и Нидерланды (4:2).
В сегодняшнем матче украинцы быстро забили два гола — Чернявский воспользовался передачей Шотурмы по ауту, а Серый нанес пушечный удар от перекладины. Незадолго до перерыва косовары один мяч отквитали.
Впрочем, во втором тайме на площадке продолжали доминировать сине-желтые. На 28-й минуте Микитюк на левом фланге завершил атаку нашей команды голом, позже Фаренюк успешно сыграл на добивании после углового. На 34-й минуте команды обменялись голами – забили Лебедь и Салиху. В итоге сборная Украины одержала победу с результатом 5:2.
Следующий поединок основного раунда наша команда проведет на выезде против Нидерландов 8 марта 2023 года.
Косово - Украина 2:5
Голы: Маджаррай (17), Салиху (34) - Чернявский (6), Серый (9), Микитюк (28), Фаренюк (31), Лебедь (34).
Украина: Цыпун - Микитюк, Чернявский, Шотурма, Зварыч; Савенко, Малышко, Мельник, Лебедь, Серый, Абакшин, Фаренюк, Семенченко.
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