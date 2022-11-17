Косенко: Кто-то сыграл лучше, кто-то - хуже, но в целом игра команды принесла результат

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко прокомментировал результат матч с Косово (5:2), а также подвел итоги осенних выступлений своей команды.

— Как прокомментируете игру в Косово? Всем ли довольны?

— В целом доволен, ведь мы играли на выезде против соперника, который проиграл в двух предыдущих матчах отбора, так что ему было некуда отступать. За три года у Косово подобралась неплохая команда. Мы понимали, что будет непросто, но думаю, что мы хорошо сыграли.

— Как оцените в целом осенние поединки отбора ЧМ?

— Мы взяли девять очков. Да, пока не обеспечили себе выход из группы на сто процентов, но есть неплохой фундамент. У нас была основная задача – получить девять очков, что мы и сделали. Мы добились результата, в течение большей части матчей доминировали.

— Можете ли вы выделить кого-нибудь из своих подопечных по итогам поединков?

— Не хотелось бы особо отмечать кого-то. Кто-то сыграл лучше, кто-то — хуже, но в целом это игра команды, которая принесла результат.

— Как вам последние успехи юношеской сборной Украины? Планируете кого-нибудь вызвать в национальную команду, как это произошло с Ростиславом Семенченко?

— Мы стараемся следить за всеми, не хочется, чтобы кто-то остался незамеченным. Но мы должны понимать, что в сборной следует показывать зрелый футзал. Конечно, на перспективу мы рассматриваем игроков, возможно, они будут привлечены в товарищеских матчах. Однако в официальных поединках футзалистам нужно становиться лидерами команды. Мы за всеми следим, но все зависит от самих игроков.

— Относительно товарищеских матчей, планируете ли вы сборы накануне игры с Нидерландами 8 марта?

— Да, планируем, однако окончательных договоренностей пока нет, поэтому стоит ожидать официальную информацию. Определенные наметки уже есть. Скорее всего, в декабре сбор провести не удастся, что связано с календарем и переносами матчей из-за войны, поэтому будем собираться уже в следующем году, - подытожил Косенко.