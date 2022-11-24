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Ураган стартовал с безумной победы в элит-раунде футзальной ЛЧ

Футзал
(2 голосов)

Украинский коллектив возглавил таблицу

Ураган стартовал с безумной победы в элит-раунде футзальной ЛЧ

Фото: uragan.if.ua

UA-Футбол
Новина українською

В среду, 23 ноября, Ивано-франковский "Ураган" начал участие в элитном раунде Лиги чемпионов по футзалу. В поединке первого тура подопечные Максима Павленко встречались с итальянским "Фелди Эболи".

Итальянцы открыли счет уже на старте встречи благодаря усилиям Гильермао. Вскоре "Урагану" удалось сравнять счет - отличился Моспан. А в конце первого тайма команду вывел вперед Артем Фаренюк. В начале второй половины игры "Эболи" остался в меньшинстве в результате удаления Венансио. Украинский коллектив воспользовался этим, реализовав момент на 24-й минуте: ворота соперников поразил Николай Микитюк.

"Эболи" ответили еще тремя мяча, однако им это не помогло. До конца игры команда Максима Павленко забила четыре гола и установила окончательный счет во встречи 7:4. Эта победа позволила "Урагану" возглавить таблицу.

Следующий матч украинцы проведут против португальского "Спортинга" сегодня, 24 ноября.

Лига чемпионов по футзалу. Элитраунд, 1-й тур

"Ураган" (Украина) - "Фелди Эболи" (Италия) 7:4

Голы: Моспан (16, 34), Шотурма (19 пен.), Микитюк (24, 33), Швед (38), Фаренюк (40) — Санчес (4, 30), Луизиньо (30, 34, пен.).

Удаление: Корсун (34), Микитюк (37) — Венансио (22).

На 35-й и 38-й минутах Луизиньо не реализовал пенальти.

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск)
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