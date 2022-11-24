Ураган - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов по футзалу
Прямая видеотрансляция матча
Фото: НФК Ураган / Автор невідомий
Сегодня 24 ноября, Ивано-франковский "Ураган" проведет свой второй матч в группе элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу.
Соперником украинцев будет лиссабонский "Спортинг".
Поединок начнется в 18:00.
Прямая видеотрансляция доступна на YouTube (чуть ниже в теле нвоости).
Напомним, что в поединке первого тура подопечные Максима Павленко
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