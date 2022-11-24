 Ураган - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов по футзалу ᐉ UA-Футбол
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Ураган - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов по футзалу

Футзал
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Прямая видеотрансляция матча

Ураган - Спортинг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов по футзалу

Фото: НФК Ураган / Автор невідомий

Новина українською

Сегодня 24 ноября, Ивано-франковский "Ураган" проведет свой второй матч в группе элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу.

Соперником украинцев будет лиссабонский "Спортинг".

Поединок начнется в 18:00.

Прямая видеотрансляция доступна на YouTube (чуть ниже в теле нвоости).

Напомним, что в поединке первого тура подопечные Максима Павленко обыграли итальянский "Фелди Эболи" (7:4).

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ураган (Ивано-Франковск)
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