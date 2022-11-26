Ураган побеждает сербов в Лиге чемпионов и сохраняет шансы на Финал четырех
Украинцы сохранили шансы на выход в Финал четырех
Фото: НФК Ураган / Автор невідомий
Ивано-Франковский футзальный клуб "Ураган" обыграл в третьем туре Лиги Чемпионов сербскую команду "Лозница-Град" со счетом 2:1. Украинцы вырвали победу на 36 минуте благодаря голу Станислава Моспана.
Теперь у "Урагана" шесть очков, которые они сумели набрать в трех матчах. Благодаря этой победе ивано-франковский клуб сохранил шансы на выход в Финал четырех Лиги Чемпионов. Для этого необходима победа "Эболи" во втором матче группы против "Спортинга".
Футзальная Лига Чемпионов, третий тур
"Лозница-Град" Лозница – "Ураган" Ивано-Франковск 1:2
Голы: Дандан 5'14'' - Швед 18'07''; Моспан 36'50''
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