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Ураган побеждает сербов в Лиге чемпионов и сохраняет шансы на Финал четырех

Футзал
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Украинцы сохранили шансы на выход в Финал четырех

Ураган побеждает сербов в Лиге чемпионов и сохраняет шансы на Финал четырех

Фото: НФК Ураган / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ивано-Франковский футзальный клуб "Ураган" обыграл в третьем туре Лиги Чемпионов сербскую команду "Лозница-Град" со счетом 2:1. Украинцы вырвали победу на 36 минуте благодаря голу Станислава Моспана.

Теперь у "Урагана" шесть очков, которые они сумели набрать в трех матчах. Благодаря этой победе ивано-франковский клуб сохранил шансы на выход в Финал четырех Лиги Чемпионов. Для этого необходима победа "Эболи" во втором матче группы против "Спортинга".

Футзальная Лига Чемпионов, третий тур

"Лозница-Град" Лозница – "Ураган" Ивано-Франковск 1:2

Голы: Дандан 5'14'' - Швед 18'07''; Моспан 36'50''

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В статье: Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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