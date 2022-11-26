 Ураган вылетел из футзальной ЛЧ. Стали известны все участники Финала четырех ᐉ UA-Футбол
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Ураган вылетел из футзальной ЛЧ. Стали известны все участники Финала четырех

Футзал
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Стали известны все участники плей-офф

Ураган вылетел из футзальной ЛЧ. Стали известны все участники Финала четырех

Фото: facebook.com/fcuragan / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Ивано-франковский "Ураган" пролетает мимо плей-офф Лиги Чемпионов по футзалу. Украинская команда набрала шесть очков в трех матчах, но этого все-таки не хватило для прохода в Финал четырех.

Лиссабонский "Спортинг", обыграв в последнем туре "Эболи" со счетом 5:0, набирает девять очков из девяти возможных и обходит "Ураган". Португальская команда становится первой, "Ураган" – вторым, "Эболи" – третьим, "Лозница-Град" – четвертым.

В Финал четырех Лиги Чемпионов по футзалу выходят следующие команды: "Спортинг", "Бенфика", "Пальма Футзал", и, неожиданно, "Андерлехт". Действующий чемпион, "Барселона", не сумел выйти из группы из-за разницы мячей.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Ураган (Ивано-Франковск) Лига чемпионов по футзалу
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