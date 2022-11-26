Ураган вылетел из футзальной ЛЧ. Стали известны все участники Финала четырех

Ивано-франковский "Ураган" пролетает мимо плей-офф Лиги Чемпионов по футзалу. Украинская команда набрала шесть очков в трех матчах, но этого все-таки не хватило для прохода в Финал четырех.

Лиссабонский "Спортинг", обыграв в последнем туре "Эболи" со счетом 5:0, набирает девять очков из девяти возможных и обходит "Ураган". Португальская команда становится первой, "Ураган" – вторым, "Эболи" – третьим, "Лозница-Град" – четвертым.

В Финал четырех Лиги Чемпионов по футзалу выходят следующие команды: "Спортинг", "Бенфика", "Пальма Футзал", и, неожиданно, "Андерлехт". Действующий чемпион, "Барселона", не сумел выйти из группы из-за разницы мячей.