Экстра-лига. Дебютная победа львовского in.IT, Ураган теряет очки в Киеве
Соревнования в Экстра-Лиге набирают обороты
Фото: Ураган
На прошлой неделе были сыграны матчи второго тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Отметим, что из каждой группы в плей-офф выходят четыре из пяти команд. Если соперники завершают сезон с одинаковым количеством очков, преимущество получает команда с лучшей разницей голов.
В среду СК "Энергия" принимала МСК "Харьков". Игра завершилась уверенной победой хозяев – 3:0. Авторами голов стали Андрей Целик, Тарас Кузь и Марьян Пелех.
В субботу в Киеве было сыграно интригующее противостояние между местным футзальным клубом "Clust" и ивано-франковским "Ураганом". Отметим, что на матч гости прибыли не в полном составе – по разным причинам участие в матче не приняли Николай Микитюк, Петр Шотурма и Юрий Савенко. Футзалисты "Урагана" уже на третьей минуте благодаря Роману Абакшину открыли счет. Однако, удержать победу не смогли. Максим Чеберяк вырвал для своей команды ничью – 1:1.
В еще одном матче субботы "in.IT" (Львов) разгромил "Спасатель" (Ромны) – 5:2. Таким образом, львовяне одержали свою дебютную победу за одиннадцать туров. Обращаем внимание, что противостояния "ХИТ" (Киев) - "Кардинал - Ровностандарт" (Ровно) и "Черкассыоблэнерго" (Черкассы) - "Сокол" (Хмельницкий) перенесены.
В перенесенном матче пятого тура МСК "Харьков" на выезде не оставил никаких шансов аутсайдеру чемпионата "in.IT" – 4:1.
Результаты прошлой недели
5-й тур
6.12.2022
"in.IT" (Львов) – МСК "Харьков" 1:4
2-й тур
7.12.2022
МСК "Харьков" - "Энергия" (Львов) 0:3
10.12.2022
"Спасатель" (Ромны) – in.IT (Львов) 2:5
"Clust" (Киев) - "Ураган" (Ивано-Франковск) 1:1
Вашему вниманию турнирная таблица группы "Запад"
Турнирная таблица группы "Центр"
Третий тур
17.12.2022
"Энергия" (Львов) - "Черкассыоблэнерго"
"Кардинал-Ровно" - "Спасатель" (Ромны)
"Сокол" (Хмельницкий) - "ХИТ" (Киев)
"Ураган" (Ивано-Франковск) - МСК "Харьков"
"in.IT (Львов) - "Clust" (Киев)
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