Экстра-лига. Дебютная победа львовского in.IT, Ураган теряет очки в Киеве

На прошлой неделе были сыграны матчи второго тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Отметим, что из каждой группы в плей-офф выходят четыре из пяти команд. Если соперники завершают сезон с одинаковым количеством очков, преимущество получает команда с лучшей разницей голов.

В среду СК "Энергия" принимала МСК "Харьков". Игра завершилась уверенной победой хозяев – 3:0. Авторами голов стали Андрей Целик, Тарас Кузь и Марьян Пелех.

В субботу в Киеве было сыграно интригующее противостояние между местным футзальным клубом "Clust" и ивано-франковским "Ураганом". Отметим, что на матч гости прибыли не в полном составе – по разным причинам участие в матче не приняли Николай Микитюк, Петр Шотурма и Юрий Савенко. Футзалисты "Урагана" уже на третьей минуте благодаря Роману Абакшину открыли счет. Однако, удержать победу не смогли. Максим Чеберяк вырвал для своей команды ничью – 1:1.

В еще одном матче субботы "in.IT" (Львов) разгромил "Спасатель" (Ромны) – 5:2. Таким образом, львовяне одержали свою дебютную победу за одиннадцать туров. Обращаем внимание, что противостояния "ХИТ" (Киев) - "Кардинал - Ровностандарт" (Ровно) и "Черкассыоблэнерго" (Черкассы) - "Сокол" (Хмельницкий) перенесены.

В перенесенном матче пятого тура МСК "Харьков" на выезде не оставил никаких шансов аутсайдеру чемпионата "in.IT" – 4:1.

Результаты прошлой недели

5-й тур

6.12.2022

"in.IT" (Львов) – МСК "Харьков" 1:4

2-й тур

7.12.2022

МСК "Харьков" - "Энергия" (Львов) 0:3

10.12.2022

"Спасатель" (Ромны) – in.IT (Львов) 2:5

"Clust" (Киев) - "Ураган" (Ивано-Франковск) 1:1

Вашему вниманию турнирная таблица группы "Запад"

Турнирная таблица группы "Центр"

Третий тур

17.12.2022

"Энергия" (Львов) - "Черкассыоблэнерго"

"Кардинал-Ровно" - "Спасатель" (Ромны)

"Сокол" (Хмельницкий) - "ХИТ" (Киев)

"Ураган" (Ивано-Франковск) - МСК "Харьков"

"in.IT (Львов) - "Clust" (Киев)