Энергия и Ураган обменялись победами, Clust одолел Черкассыоблэнерго
Перенесенные матчи 2022 года
Фото: Ураган
В конце декабря и начале января сыграли три перенесенных матча первого этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты этих противостояний и обновленная турнирная таблица.
В противостоянии восьмого тура группы Центр "Clust" принимал "Черкассыоблэнерго". Интересная и напряженная игра завершилась победой хозяев – 3:2. Такой результат позволил киевлянам закрепиться на третьем месте.
Дважды за неделю пришлось между собой сыграть лидерам группы Запад "Урагану" и "Энергии". В перенесенном матче пятого тура коллектив из Ивано-Франковска дома минимально уступил – 1:2. За львовян забивали Пелех и Радевич, а в составе "Урагана" отличился Шотурма. Таким образом, эти три очка позволили "Энергии" подняться на первое место.
В стартовой игре 2023 года уже "Энергия" принимала "Ураган". Это противостояние уже завершилось в пользу иванофранковцев. "Драконы" просто уничтожили своего соперника – 6:0. Забивали Николай Грицына (дважды), Михаил Грицына, Фаренюк, Моспан, Микитюк. Таким образом, "Ураган" возвращается на первое место в группе.
Результаты перенесенных матчей
5-й тур
30.12.2022
"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Энергия" (Львов) 1:2
8-й тур
28.12.2022 "Clust" (Киев) - "Черкассыоблэнерго" 3:2
10-й тур
05.01.2023
"Энергия" (Львов) – "Ураган" (Ивано-Франковск) 0:6
Турнирная таблица группа "Запад"
|Номер
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Івано-Франковск)
|12
|8
|2
|2
|48
|17
|31
|26
|2
|"Энергия" (Львов)
|12
|8
|1
|3
|30
|21
|19
|25
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|9
|3
|3
|3
|20
|16
|4
|12
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|7
|2
|0
|5
|10
|18
|-8
|6
|5
|"in.IT" (Львов)
|13
|2
|0
|11
|19
|45
|-26
|6
Турнирная таблица группа "Центр"
|Номер
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|10
|9
|1
|0
|40
|10
|30
|28
|2
|МСК "Харьков"
|13
|7
|3
|3
|47
|39
|9
|24
|3
|" Clust" (Київ)
|11
|5
|2
|4
|27
|25
|2
|17
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|11
|2
|2
|7
|19
|36
|-17
|8
|5
|"Спасатель" (Ромны)
|12
|2
|0
|10
|18
|51
|-33
|6
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