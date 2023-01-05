Энергия и Ураган обменялись победами, Clust одолел Черкассыоблэнерго

В конце декабря и начале января сыграли три перенесенных матча первого этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты этих противостояний и обновленная турнирная таблица.

В противостоянии восьмого тура группы Центр "Clust" принимал "Черкассыоблэнерго". Интересная и напряженная игра завершилась победой хозяев – 3:2. Такой результат позволил киевлянам закрепиться на третьем месте.

Дважды за неделю пришлось между собой сыграть лидерам группы Запад "Урагану" и "Энергии". В перенесенном матче пятого тура коллектив из Ивано-Франковска дома минимально уступил – 1:2. За львовян забивали Пелех и Радевич, а в составе "Урагана" отличился Шотурма. Таким образом, эти три очка позволили "Энергии" подняться на первое место.

В стартовой игре 2023 года уже "Энергия" принимала "Ураган". Это противостояние уже завершилось в пользу иванофранковцев. "Драконы" просто уничтожили своего соперника – 6:0. Забивали Николай Грицына (дважды), Михаил Грицына, Фаренюк, Моспан, Микитюк. Таким образом, "Ураган" возвращается на первое место в группе.

Результаты перенесенных матчей

5-й тур

30.12.2022

"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Энергия" (Львов) 1:2

8-й тур

28.12.2022 "Clust" (Киев) - "Черкассыоблэнерго" 3:2

10-й тур

05.01.2023

"Энергия" (Львов) – "Ураган" (Ивано-Франковск) 0:6

Турнирная таблица группа "Запад"

Номер Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Івано-Франковск) 12 8 2 2 48 17 31 26 2 "Энергия" (Львов) 12 8 1 3 30 21 19 25 3 "Кардинал-Ровностандарт" 9 3 3 3 20 16 4 12 4 "Сокол" (Хмельницкий) 7 2 0 5 10 18 -8 6 5 "in.IT" (Львов) 13 2 0 11 19 45 -26 6

Турнирная таблица группа "Центр"