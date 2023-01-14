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Тринадцать голов от Урагана, Энергия и ХИТ расписали мировую

Футзал
(1 голосов)

Стартовый тур в 2023 году

Тринадцать голов от Урагана, Энергия и ХИТ расписали мировую

Фото: СК Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи пятого тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В наиболее интригующем и увлекательном противостоянии этих выходных "Энергия" принимала "ХИТ". Игра порадовала поклонников футзала голами и интригой. Уже в начале встречи контратаку гостей точно завершил Александр Школьный. Сравнял счет дальним ударом Андрей Цилик. Однако, еще до перерыва киевляне снова отличились. Автором гола стал Игорь Чернявский. На 39-й минуте Валерий Легчанов выпустил на площадку пятого полевого игрока (Андрей Цылик) и это принесло результат. Тарас Кузь отправил мяч в сетку ворот после передачи Олега Легендзевича – 2:2.

"Ураган" поиздевался над "Черкассоблэнерго" - 13:1. Перед игрой немногие рассчитывали на такое количество голов от ивано-франковцев, но они поймали кураж. Забивали: Назар Швед, Николай Грицына, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Микитюк (трижды), Илья Терентьев, Артем Фаренюк (трижды), Александр Дичук, Иван Швед. Эта победа позволила подопечным Павленко закрепиться на первом месте в группе Запад.

"Кардинал-Ровно" в напряженном матче победил "Clust" – 3:2. Для ровенчан это четвертая победа в сезоне.

В еще одной игре тура встречались "Сокол" и "Спасатель". Эти команды в нынешнем сезоне не впечатлят. В очном противостоянии победил "Сокол" – 2:1.

Результаты пятого тура

"Энергия" (Львов) - "ХИТ" (Киев) 2:2

"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Черкассыоблэнерго" 13:1

"Кардинал-Ровно" - "Clust" (Киев) 3:2

"Сокол" (Хмельницкий) – "Спасатель" (Ромны) 2:1

Расписание следующего тура

21.01.2023

"Энергия" - "Сокол"

"ХИТ" - МСК "Харьков"

"Черкассыоблэнерго" - "Спасатель"

"in.IT" - "Ураган"

Турнирная таблица группа "Запад"

Номер Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Івано-Франковск) 13 9 2 2 61 18 43 29
2 "Энергия" (Львов) 13 8 2 3 32 23 9 26
3 "Кардинал-Ровностандарт" 10 4 3 3 23 18 5 15
4 "Сокол" (Хмельницкий) 8 3 0 5 12 19 -7 9
5 "in.IT" (Львов) 13 2 0 11 19 45 -26 6

Турнирная таблица группа "Центр"

Номер Команда И П Н П З П Р О
1 "ХІТ" (Киев) 11 9 2 0 42 12 30 29
2 МСК "Харьков" 13 7 3 3 47 39 8 24
3 " Clust" (Київ) 12 5 2 5 29 28 1 17
4 "Черкассыоблэнерго" 12 2 2 8 20 49 -29 8
5 "Спасатель" (Ромны) 13 2 0 11 19 53 -34 6
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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