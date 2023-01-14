Тринадцать голов от Урагана, Энергия и ХИТ расписали мировую
Стартовый тур в 2023 году
Фото: СК Енергія
Были сыграны матчи пятого тура ІІ этапа Vbet Экстра-Лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
В наиболее интригующем и увлекательном противостоянии этих выходных "Энергия" принимала "ХИТ". Игра порадовала поклонников футзала голами и интригой. Уже в начале встречи контратаку гостей точно завершил Александр Школьный. Сравнял счет дальним ударом Андрей Цилик. Однако, еще до перерыва киевляне снова отличились. Автором гола стал Игорь Чернявский. На 39-й минуте Валерий Легчанов выпустил на площадку пятого полевого игрока (Андрей Цылик) и это принесло результат. Тарас Кузь отправил мяч в сетку ворот после передачи Олега Легендзевича – 2:2.
"Ураган" поиздевался над "Черкассоблэнерго" - 13:1. Перед игрой немногие рассчитывали на такое количество голов от ивано-франковцев, но они поймали кураж. Забивали: Назар Швед, Николай Грицына, Игорь Корсун, Петр Шотурма, Николай Микитюк (трижды), Илья Терентьев, Артем Фаренюк (трижды), Александр Дичук, Иван Швед. Эта победа позволила подопечным Павленко закрепиться на первом месте в группе Запад.
"Кардинал-Ровно" в напряженном матче победил "Clust" – 3:2. Для ровенчан это четвертая победа в сезоне.
В еще одной игре тура встречались "Сокол" и "Спасатель". Эти команды в нынешнем сезоне не впечатлят. В очном противостоянии победил "Сокол" – 2:1.
Результаты пятого тура
"Энергия" (Львов) - "ХИТ" (Киев) 2:2
"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Черкассыоблэнерго" 13:1
"Кардинал-Ровно" - "Clust" (Киев) 3:2
"Сокол" (Хмельницкий) – "Спасатель" (Ромны) 2:1
Расписание следующего тура
21.01.2023
"Энергия" - "Сокол"
"ХИТ" - МСК "Харьков"
"Черкассыоблэнерго" - "Спасатель"
"in.IT" - "Ураган"
Турнирная таблица группа "Запад"
|Номер
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Івано-Франковск)
|13
|9
|2
|2
|61
|18
|43
|29
|2
|"Энергия" (Львов)
|13
|8
|2
|3
|32
|23
|9
|26
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|10
|4
|3
|3
|23
|18
|5
|15
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|8
|3
|0
|5
|12
|19
|-7
|9
|5
|"in.IT" (Львов)
|13
|2
|0
|11
|19
|45
|-26
|6
Турнирная таблица группа "Центр"
|Номер
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|11
|9
|2
|0
|42
|12
|30
|29
|2
|МСК "Харьков"
|13
|7
|3
|3
|47
|39
|8
|24
|3
|" Clust" (Київ)
|12
|5
|2
|5
|29
|28
|1
|17
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|12
|2
|2
|8
|20
|49
|-29
|8
|5
|"Спасатель" (Ромны)
|13
|2
|0
|11
|19
|53
|-34
|6
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