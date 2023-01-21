Победы Урагана и Энергии, Спасатель поднимается со дна таблицы
Стартовал третий этап
Фото: ХІТ
На этой неделе прошли матчи первого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Команды чемпионата возвращаются к этапу, в котором снова будут играть исключительно против соперников из своих территориальных зон.
В стартовом матче тура "Энергия" прогнозированно обыграла "Сокол" - 2:0. На правах хозяев львовяне имели игровое преимущество в матче, которое материализовали во взятие ворот в середине первого тайма. Отличился Андрей Целик. Во втором тайме преимущество "энергетиков" увеличил Сергей Малышко.
Отмечаем довольно неожиданно победу МСК "Харьков", который на выезде обыграл лидера группы "Центр" киевский "ХИТ" - 3:1. Команды уже играли между собой на первом этапе чемпионата и разошлись миром 1-1. Эта победа позволила харьковчанам приблизиться к лидеру группы на два очка, но у "ХИТ" две игры в запасе.
"Черкассыоблэнерго" и "Спасатель" в первом тайме голов не забивали. Однако, уже после перерыва футзалисты "Спасателя" выглядели очень уверенно и одержали разгромную победу - 3:0. Эти три очка позволили "Спасателю" подняться с последнего места в группе.
В заключительной игре этих выходных "Ураган" без особых проблем обыграл "in.IT" - 4:0.
Результаты первого тура
"Энергия" - "Сокол" 2:0
"ХИТ" - МСК "Харьков" -1:3
"Черкассыоблэнерго" - "Спасатель" 0:3
"in.IT" - "Ураган" 0:2
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|14
|10
|3
|2
|65
|18
|47
|32
|2
|"Енергия" (Львов)
|14
|9
|2
|3
|34
|23
|1
|29
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|10
|4
|3
|3
|23
|18
|5
|15
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|9
|3
|0
|6
|12
|21
|-9
|9
|5
|"in.IT" (Львов)
|14
|2
|1
|12
|19
|49
|-30
|6
Турнирная таблица група "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|12
|9
|2
|1
|43
|15
|28
|29
|2
|МСК "Харьков"
|14
|8
|3
|3
|50
|40
|10
|27
|3
|" Clust" (Киев)
|12
|5
|2
|5
|29
|28
|1
|17
|4
|"Спасатель"
|14
|3
|0
|11
|22
|53
|-31
|9
|5
|"Черкасыоблэнерго"
|13
|2
|2
|9
|20
|52
|-32
|8
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