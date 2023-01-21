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Победы Урагана и Энергии, Спасатель поднимается со дна таблицы

Футзал
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Стартовал третий этап

Победы Урагана и Энергии, Спасатель поднимается со дна таблицы

Фото: ХІТ

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе прошли матчи первого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований. Команды чемпионата возвращаются к этапу, в котором снова будут играть исключительно против соперников из своих территориальных зон.

В стартовом матче тура "Энергия" прогнозированно обыграла "Сокол" - 2:0. На правах хозяев львовяне имели игровое преимущество в матче, которое материализовали во взятие ворот в середине первого тайма. Отличился Андрей Целик. Во втором тайме преимущество "энергетиков" увеличил Сергей Малышко.

Отмечаем довольно неожиданно победу МСК "Харьков", который на выезде обыграл лидера группы "Центр" киевский "ХИТ" - 3:1. Команды уже играли между собой на первом этапе чемпионата и разошлись миром 1-1. Эта победа позволила харьковчанам приблизиться к лидеру группы на два очка, но у "ХИТ" две игры в запасе.

"Черкассыоблэнерго" и "Спасатель" в первом тайме голов не забивали. Однако, уже после перерыва футзалисты "Спасателя" выглядели очень уверенно и одержали разгромную победу - 3:0. Эти три очка позволили "Спасателю" подняться с последнего места в группе.

В заключительной игре этих выходных "Ураган" без особых проблем обыграл "in.IT" - 4:0.

Результаты первого тура

"Энергия" - "Сокол" 2:0

"ХИТ" - МСК "Харьков" -1:3

"Черкассыоблэнерго" - "Спасатель" 0:3

"in.IT" - "Ураган" 0:2

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 14 10 3 2 65 18 47 32
2 "Енергия" (Львов) 14 9 2 3 34 23 1 29
3 "Кардинал-Ровностандарт" 10 4 3 3 23 18 5 15
4 "Сокол" (Хмельницкий) 9 3 0 6 12 21 -9 9
5 "in.IT" (Львов) 14 2 1 12 19 49 -30 6

Турнирная таблица група "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХІТ" (Киев) 12 9 2 1 43 15 28 29
2 МСК "Харьков" 14 8 3 3 50 40 10 27
3 " Clust" (Киев) 12 5 2 5 29 28 1 17
4 "Спасатель" 14 3 0 11 22 53 -31 9
5 "Черкасыоблэнерго" 13 2 2 9 20 52 -32 8
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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