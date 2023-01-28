Сенсационный результат в Харькове, ХИТ уходит в отрыв

На этой неделе состоялись матчи второго тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Стартовал тур игрой в Хмельницком, где встречалась последняя и предпоследняя команды группы "Запад". Матч завершился минимальной победой "in.IT" – 1:0. Победный мяч забил Павел Стегницкий. Эти три очка позволили львовянам сравняться по очкам с "Соколом", однако коллектив из Хмельницкого сыграл на пять игр меньше.

Перед игрой в Харькове казалось, что результат очевиден. Однако "Черкассыобленерги" одержали сенсационную победу над МСК "Харьков" - 7:5. Отмечаем хеттрик Даниила Чижика. Три зачетных пункта позволили черкасскому коллективу подняться с последнего места группы "Центр".

"Кардинал-Ровностандарт" до последнего достойно держался против "Энергии", но на всю игру их не хватило. В итоге, львовяне победили – 3:0. Забивали Квасний, Кузь и Пелех.

"ХИТ" воспользовался потерей очков своего главного конкурента и в киевском дерби обыграл "Clust" - 4:3.

Результаты второго тура

"Сокол" – "in.IT" 0:1

МСК "Харьков" - "Черкассыоблэнерго" 5:7

"Кардинал-Ровностандарт" – "Энергия" 0:3

"ХИТ" - "Clust" 4:3

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 14 10 2 2 65 18 47 32 2 "Енергия" (Львов) 15 9 2 4 37 23 14 29 3 "Кардинал-Ровностандарт" 11 4 3 4 23 21 2 15 4 "Сокол" (Хмельницкий) 10 3 0 7 12 22 -10 9 5 "in.IT" (Львов) 15 3 0 12 20 49 -29 9

Турнирная таблица група "Центр"