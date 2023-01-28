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Сенсационный результат в Харькове, ХИТ уходит в отрыв

Футзал
(1 голосов)

"Черкассыоблэнерго" поднимаются с последнего места в группе

Сенсационный результат в Харькове, ХИТ уходит в отрыв

Фото: Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе состоялись матчи второго тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Стартовал тур игрой в Хмельницком, где встречалась последняя и предпоследняя команды группы "Запад". Матч завершился минимальной победой "in.IT" – 1:0. Победный мяч забил Павел Стегницкий. Эти три очка позволили львовянам сравняться по очкам с "Соколом", однако коллектив из Хмельницкого сыграл на пять игр меньше.

Перед игрой в Харькове казалось, что результат очевиден. Однако "Черкассыобленерги" одержали сенсационную победу над МСК "Харьков" - 7:5. Отмечаем хеттрик Даниила Чижика. Три зачетных пункта позволили черкасскому коллективу подняться с последнего места группы "Центр".

"Кардинал-Ровностандарт" до последнего достойно держался против "Энергии", но на всю игру их не хватило. В итоге, львовяне победили – 3:0. Забивали Квасний, Кузь и Пелех.

"ХИТ" воспользовался потерей очков своего главного конкурента и в киевском дерби обыграл "Clust" - 4:3.

Результаты второго тура

"Сокол" – "in.IT" 0:1

МСК "Харьков" - "Черкассыоблэнерго" 5:7

"Кардинал-Ровностандарт" – "Энергия" 0:3

"ХИТ" - "Clust" 4:3

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 14 10 2 2 65 18 47 32
2 "Енергия" (Львов) 15 9 2 4 37 23 14 29
3 "Кардинал-Ровностандарт" 11 4 3 4 23 21 2 15
4 "Сокол" (Хмельницкий) 10 3 0 7 12 22 -10 9
5 "in.IT" (Львов) 15 3 0 12 20 49 -29 9

Турнирная таблица група "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХІТ" (Киев) 13 10 2 1 47 18 29 32
2 МСК "Харьков" 15 8 3 4 55 47 8 27
3 " Clust" (Киев) 13 5 2 6 32 32 0 17
4
"Черкасыоблэнерго"
14 3 2 9 27 57 -30 11
5 "Спасатель" 14 3 0 11 22 53 -31 9
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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