Сенсационный результат в Харькове, ХИТ уходит в отрыв
"Черкассыоблэнерго" поднимаются с последнего места в группе
Фото: Енергія
На этой неделе состоялись матчи второго тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
Стартовал тур игрой в Хмельницком, где встречалась последняя и предпоследняя команды группы "Запад". Матч завершился минимальной победой "in.IT" – 1:0. Победный мяч забил Павел Стегницкий. Эти три очка позволили львовянам сравняться по очкам с "Соколом", однако коллектив из Хмельницкого сыграл на пять игр меньше.
Перед игрой в Харькове казалось, что результат очевиден. Однако "Черкассыобленерги" одержали сенсационную победу над МСК "Харьков" - 7:5. Отмечаем хеттрик Даниила Чижика. Три зачетных пункта позволили черкасскому коллективу подняться с последнего места группы "Центр".
"Кардинал-Ровностандарт" до последнего достойно держался против "Энергии", но на всю игру их не хватило. В итоге, львовяне победили – 3:0. Забивали Квасний, Кузь и Пелех.
"ХИТ" воспользовался потерей очков своего главного конкурента и в киевском дерби обыграл "Clust" - 4:3.
Результаты второго тура
"Сокол" – "in.IT" 0:1
МСК "Харьков" - "Черкассыоблэнерго" 5:7
"Кардинал-Ровностандарт" – "Энергия" 0:3
"ХИТ" - "Clust" 4:3
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|14
|10
|2
|2
|65
|18
|47
|32
|2
|"Енергия" (Львов)
|15
|9
|2
|4
|37
|23
|14
|29
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|11
|4
|3
|4
|23
|21
|2
|15
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|10
|3
|0
|7
|12
|22
|-10
|9
|5
|"in.IT" (Львов)
|15
|3
|0
|12
|20
|49
|-29
|9
Турнирная таблица група "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|13
|10
|2
|1
|47
|18
|29
|32
|2
|МСК "Харьков"
|15
|8
|3
|4
|55
|47
|8
|27
|3
|" Clust" (Киев)
|13
|5
|2
|6
|32
|32
|0
|17
|4
|
|14
|3
|2
|9
|27
|57
|-30
|11
|5
|"Спасатель"
|14
|3
|0
|11
|22
|53
|-31
|9
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