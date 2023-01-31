"Иди сюда, дол##б". Во время матча чемпионата Украины по футзалу произошла драка прямо на площадке

На прошлой неделе состоялись матчи второго тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Главную сенсацию сотворили футзалисты "Черкассыоблэнерго" , которые обыграли МСК "Харьков", и поднялись с дна таблицы.

Одним из героев матча стал универсал черкасской команды Дании Чижик, который оформил дубль в данной игре. Однако, в концовке матча молодой футзалист вскипел, затеяв массовую драку, за что получил красную карточку, и нарвался на нецензурную брань в свой адрес со стороны наставника своей же команды.

Опытный наставник Сергей Гупаленко, который сейчас возглавляет "энергетиков" был взбешен поведениям своего подопечного и обматерил его прямо на паркете. Ругательства тренера и драка на паркете попали в трансляцию:

Стоит отметить, что Даниил Чыжик пришел в футзал с большого футбола, где успел поиграть за молодежную команду донецкого "Олимпика", а также играл на любительском уровне за польские команды.