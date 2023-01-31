"Иди сюда, дол##б". Во время матча чемпионата Украины по футзалу произошла драка прямо на площадке
Тренер не сдержал эмоций, обращаясь к своему подопечному
Фото: Черкассыоблэнерго
На прошлой неделе состоялись матчи второго тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Главную
Одним из героев матча стал универсал черкасской команды Дании Чижик, который оформил дубль в данной игре. Однако, в концовке матча молодой футзалист вскипел, затеяв массовую драку, за что получил красную карточку, и нарвался на нецензурную брань в свой адрес со стороны наставника своей же команды.
Опытный наставник Сергей Гупаленко, который сейчас возглавляет "энергетиков" был взбешен поведениям своего подопечного и обматерил его прямо на паркете. Ругательства тренера и драка на паркете попали в трансляцию:
Суровый украинский футзал. Экстралига. pic.twitter.com/NVvgFAE5l8— Олег Вахоцкий (@olegvahockij) January 31, 2023
Стоит отметить, что Даниил Чыжик пришел в футзал с большого футбола, где успел поиграть за молодежную команду донецкого "Олимпика", а также играл на любительском уровне за польские команды.
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