Уверенные победы Урагана и Clust, сразу три автогола в туре
"in.IT" поднимается с последнего места
Фото: Ураган
На этой неделе сыграли матчи третьего тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
Стартовал тур игрой в Ивано-Франковске, где "Ураган" не заметил "Сокол". Подопечные Павленко разгромили своих соперников – 5:1. Дебютный гол за "Ураган" в этой игре забил Юрий Савенко.
"Черкассыоблэнерго" подходили к игре против "Clust" с хорошим настроением, ведь они в прошлом туре покинули последнее место. Однако, киевляне никаких шансов хозяевам не оставили – 4:0. Дублем отличился Максим Чеберяк.
В очень интересном и напряженном матче МСК "Харьков" все же вырвал победу над "Спасателем" – 4:3. Обращаем внимание, что два игрока "Спасателя" отличились двумя автоголами. В свои ворота забивали Александр Колесник и Станислав Носок.
В еще одном противостоянии тура "in.IT" минимально обыграл "Кардинал Ровно" - 1:0. Победу львовянам принес автогол вратаря Ильи Бакинского на 38-й минуте. Эта победа позволила хозяевам подняться с последнего места в группе.
Результаты третьего тура
"Ураган" - "Сокол" - 5:1
"Черкассыоблэнерго" - "Clust" 0:4
"Спасатель" – МСК "Харьков" 3:4
"in.IT" - "Кардинал Ровно" 1:0
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|15
|11
|2
|2
|70
|19
|51
|35
|2
|"Энергия" (Львов)
|15
|10
|2
|3
|37
|23
|14
|32
|3
|"Кардинал-Ровно"
|12
|4
|3
|5
|23
|22
|1
|15
|4
|
|16
|4
|0
|12
|21
|49
|-28
|12
|5
|"Сокол" (Хмельницкий)
|12
|3
|0
|9
|13
|32
|-19
|9
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|14
|11
|2
|1
|52
|18
|34
|35
|2
|МСК "Харьков"
|16
|9
|3
|4
|59
|50
|9
|30
|3
|" Clust" (Киев)
|14
|6
|2
|6
|36
|32
|4
|20
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|15
|3
|2
|10
|27
|61
|-34
|11
|5
|"Спасатель"
|15
|3
|0
|12
|25
|57
|-32
|9
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