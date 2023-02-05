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Уверенные победы Урагана и Clust, сразу три автогола в туре

Футзал
(1 голосов)

"in.IT" поднимается с последнего места

Уверенные победы Урагана и Clust, сразу три автогола в туре

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе сыграли матчи третьего тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Стартовал тур игрой в Ивано-Франковске, где "Ураган" не заметил "Сокол". Подопечные Павленко разгромили своих соперников – 5:1. Дебютный гол за "Ураган" в этой игре забил Юрий Савенко.

"Черкассыоблэнерго" подходили к игре против "Clust" с хорошим настроением, ведь они в прошлом туре покинули последнее место. Однако, киевляне никаких шансов хозяевам не оставили – 4:0. Дублем отличился Максим Чеберяк.

В очень интересном и напряженном матче МСК "Харьков" все же вырвал победу над "Спасателем" – 4:3. Обращаем внимание, что два игрока "Спасателя" отличились двумя автоголами. В свои ворота забивали Александр Колесник и Станислав Носок.

В еще одном противостоянии тура "in.IT" минимально обыграл "Кардинал Ровно" - 1:0. Победу львовянам принес автогол вратаря Ильи Бакинского на 38-й минуте. Эта победа позволила хозяевам подняться с последнего места в группе.

Результаты третьего тура

"Ураган" - "Сокол" - 5:1

"Черкассыоблэнерго" - "Clust" 0:4

"Спасатель" – МСК "Харьков" 3:4

"in.IT" - "Кардинал Ровно" 1:0

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 15 11 2 2 70 19 51 35
2 "Энергия" (Львов) 15 10 2 3 37 23 14 32
3 "Кардинал-Ровно" 12 4 3 5 23 22 1 15
4
"in.IT" (Львов)
16 4 0 12 21 49 -28 12
5 "Сокол" (Хмельницкий) 12 3 0 9 13 32 -19 9

Турнирная таблица группа "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХІТ" (Киев) 14 11 2 1 52 18 34 35
2 МСК "Харьков" 16 9 3 4 59 50 9 30
3 " Clust" (Киев) 14 6 2 6 36 32 4 20
4 "Черкассыоблэнерго" 15 3 2 10 27 61 -34 11
5 "Спасатель" 15 3 0 12 25 57 -32 9
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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