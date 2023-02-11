Лидеры группы Запад снова побеждают, результативный футзал в Киеве
Интригующие противостояния четвертого тура
Фото: Ураган
На этой неделе прошли матчи четвертого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
Львовская "Энергия" без особых проблем в дерби обыграла "in.IT" – 3:1. Дублем отличился Марьян Пелех, а еще один мяч в свой актив записал Олег Легендзевич. В составе гостей забил Виталий Багряк.
Не отставали от своих конкурентов футзалисты "Урагана", которые не оставили шансов "Кардинал-Ровностандарт" – 4:2. Обращаем внимание на дубль Назар Шведа. Эта победа позволила коллективу из Ивано-Франковска остаться на первом месте в группе.
"Clust" и "Спасатель" на двоих забили 12 голов - 7:5. У хозяев дубль в свой актив записали Максим Чеберяк и Ростислав Семенченко. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве. Удалили Дениса Завгороднего.
В еще одном матче тура "ХИТ" одержал волевую победу над "Черкассыоблэнерго" - 3:2. Победу киевлянам принес Игорь Чернявский.
Результаты четвертого тура
"Энергия" - "in.IT" - 3:1
"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" - 4:2
"Clust" - "Спасатель" - 7:5
"ХИТ" - "Черкассыоблэнерго" 3:2
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|16
|12
|2
|2
|74
|21
|53
|38
|2
|"Энергия" (Львов)
|16
|11
|2
|3
|40
|24
|16
|35
|3
|"Кардинал-Ровнестандарт"
|13
|4
|3
|6
|25
|26
|-1
|15
|4
|
|17
|4
|0
|13
|22
|52
|-30
|12
|5
|"Сокол" (Хмельницкий)
|13
|3
|0
|10
|14
|35
|-21
|9
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|15
|12
|2
|1
|55
|20
|35
|38
|2
|МСК "Харьков"
|16
|9
|3
|4
|59
|50
|9
|30
|3
|" Clust" (Киев)
|16
|8
|2
|6
|46
|38
|8
|26
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|16
|3
|2
|11
|29
|64
|-35
|11
|5
|"Спасатель"
|16
|3
|0
|13
|30
|64
|-34
|9
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