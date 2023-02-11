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Лидеры группы Запад снова побеждают, результативный футзал в Киеве

Футзал
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Интригующие противостояния четвертого тура

Лидеры группы Запад снова побеждают, результативный футзал в Киеве

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе прошли матчи четвертого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Львовская "Энергия" без особых проблем в дерби обыграла "in.IT" – 3:1. Дублем отличился Марьян Пелех, а еще один мяч в свой актив записал Олег Легендзевич. В составе гостей забил Виталий Багряк.

Не отставали от своих конкурентов футзалисты "Урагана", которые не оставили шансов "Кардинал-Ровностандарт" – 4:2. Обращаем внимание на дубль Назар Шведа. Эта победа позволила коллективу из Ивано-Франковска остаться на первом месте в группе.

"Clust" и "Спасатель" на двоих забили 12 голов - 7:5. У хозяев дубль в свой актив записали Максим Чеберяк и Ростислав Семенченко. На 27-й минуте гости остались в меньшинстве. Удалили Дениса Завгороднего.

В еще одном матче тура "ХИТ" одержал волевую победу над "Черкассыоблэнерго" - 3:2. Победу киевлянам принес Игорь Чернявский.

Результаты четвертого тура

"Энергия" - "in.IT" - 3:1

"Кардинал-Ровностандарт" - "Ураган" - 4:2

"Clust" - "Спасатель" - 7:5

"ХИТ" - "Черкассыоблэнерго" 3:2

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 16 12 2 2 74 21 53 38
2 "Энергия" (Львов) 16 11 2 3 40 24 16 35
3 "Кардинал-Ровнестандарт" 13 4 3 6 25 26 -1 15
4
"in.IT" (Львов)
17 4 0 13 22 52 -30 12
5 "Сокол" (Хмельницкий) 13 3 0 10 14 35 -21 9

Турнирная таблица группа "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХІТ" (Киев) 15 12 2 1 55 20 35 38
2 МСК "Харьков" 16 9 3 4 59 50 9 30
3 " Clust" (Киев) 16 8 2 6 46 38 8 26
4 "Черкассыоблэнерго" 16 3 2 11 29 64 -35 11
5 "Спасатель" 16 3 0 13 30 64 -34 9
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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