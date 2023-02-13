Известно расписание игр сборной Украины по футзалу U-19 в отборе Евро-2023
Матчи пройдут в марте
Фото: B4 Slovenia
Стало известно расписание матчей основного раунда отбора чемпионата Европы-2023 среди юношеских сборных (U-19) по футзалу.
Юношеская сборная Украины попала в группу 2 основного раунда, где встретится с Румынией, Сербией и победителем группы В предыдущего раунда, которым стала Черногория. Мини-турнир 22-25 марта будет принимать сербский город Врнячка-Баня.
Расписание поединков:
22.03.2023
Румыния — Сербия (17:00)
Украина — Черногория (20:00)
23.03.2023
Сербия — Черногория (17:00)
Румыния — Украина (20:00)
25.03.2023
Черногория — Румыния (17:00)
Сербия — Украина (20:00)
Время начала матчей — киевское.
Местом проведения финального турнира Евро-2022/2023 по футзалу среди юношей до 19-ти лет был определен Пореч (Хорватия). Турнир пройдет в сентябре 2023 года.
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