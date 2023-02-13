Известно расписание игр сборной Украины по футзалу U-19 в отборе Евро-2023

Стало известно расписание матчей основного раунда отбора чемпионата Европы-2023 среди юношеских сборных (U-19) по футзалу.

Юношеская сборная Украины попала в группу 2 основного раунда, где встретится с Румынией, Сербией и победителем группы В предыдущего раунда, которым стала Черногория. Мини-турнир 22-25 марта будет принимать сербский город Врнячка-Баня.

Расписание поединков:

22.03.2023

Румыния — Сербия (17:00)

Украина — Черногория (20:00)

23.03.2023

Сербия — Черногория (17:00)

Румыния — Украина (20:00)

25.03.2023

Черногория — Румыния (17:00)

Сербия — Украина (20:00)

Время начала матчей — киевское.

Местом проведения финального турнира Евро-2022/2023 по футзалу среди юношей до 19-ти лет был определен Пореч (Хорватия). Турнир пройдет в сентябре 2023 года.