УЕФА оштрафовал УАФ за поведение болельщиков на матче с РФ во время футзального ЕВРО

Этико-дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) рассмотрел дело по поводу поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче ЕВРО-2022 по футзалу между сборными Украины и России (2:3).

Как сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости", орган правосудия оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро. Напомним, что украинские болельщики пели на поединке песни "Путин — х***о" и "Бей москаля".

К слову, сборная Украины заняла 4-е место на турнире, Россия стала второй. Поединок состоялся 4 февраля прошлого года, почти за три недели до полномасштабного вторжения российской армии.