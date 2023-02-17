УЕФА оштрафовал УАФ за поведение болельщиков на матче с РФ во время футзального ЕВРО
УЕФА как всегда
Getty Images / Global Images Ukraine
Этико-дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) рассмотрел дело по поводу поведения украинских болельщиков на полуфинальном матче ЕВРО-2022 по футзалу между сборными Украины и России (2:3).
Как сообщает российское пропагандистское издание "РИА Новости", орган правосудия оштрафовал Украинскую ассоциацию футбола на 20 тысяч евро. Напомним, что украинские болельщики пели на поединке песни "Путин — х***о" и "Бей москаля".
К слову, сборная Украины заняла 4-е место на турнире, Россия стала второй. Поединок состоялся 4 февраля прошлого года, почти за три недели до полномасштабного вторжения российской армии.
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