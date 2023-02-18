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Селезнев отметился дублем за обласную команду в футзальном матче

Футзал
(1 голосов)

Команда Евгения проиграла

Селезнев отметился дублем за обласную команду в футзальном матче

sport.if.ua / Автор невідомий

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Сегодня, 18 февраля форвард "Миная" Евгений Селезнев принял участие в товарищеском матче по футзалу. Поединок прошел в Ивано-Франковске в зале МФОЦ.

Команда "Угринов" разгромно победила коллектив "Гата" (Калуш). Дублем в составе проигравших отличился 37-летний нападающий.

Этот матч должен был состояться в формате Кубка области, однако из-за действующего контракта Селезнева с клубом УПЛ статус поединка был изменен.

В этом сезоне чемпионата Украины Селезнев принял участие в одной игре.

Видео голов Евгения

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В статье: Евгений Селезнев
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Источник:
sport.if.ua

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