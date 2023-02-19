Ураган и Энергия в центральном матче тура играют вничью

На этой неделе прошли матчи пятого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Стартовал тур игрой в Сумах, где МСК "Харьков" принимал "Clust". Противостояние завершилось победой хозяев – 2:1. За харьковчан забивали Иванов и Крюков. Таким образом, МСК "Харьков" уже на семь очков оторвался от своих преследователей.

Никаких шансов не оставили своим соперникам футзалисты "ХИТа", разгромившие "Спасатель" - 6:1. Отмечаем дубль Евгения Жука. Киевляне продолжают на восемь очков опережать МСК "Харьков".

В центральном матче тура встречались лидеры группы "Запад" "Ураган" и "Энергия". В случае победы львовяне могли сравняться по очкам с "Ураганом". Тем не менее, игра завершилась вничью – 2:2. Уже на третьей минуте Андрей Цилык вывел гостей вперед. Однако, еще до перерыва коллектив из Ивано-Франковска сравнял счет. Отличился Артем Фаренюк. А на 23 минуте уже хозяева вышли вперед – Даниил Абакшин удачно сыграл на добивании. "Энергия" отыгралась быстро. На 25 минуте Тарас Кузь реализовал выход один на один, автором результативного паса снова стал Виталий Радевич. В итоге, ничья – 2:2.

"Сокол" и "Кардинал-Ровностандарт" победителя не выявили – 2:2.

Результаты пятого тура

МСК "Харьков" - "Clust" - 2:1

"Спасатель" – "ХИТ" – 1:6

"Ураган" - "Энергия" - 2:2

"Сокол" - "Кардинал-Ровностандарт" - 2:2

Турнирная таблица группа "Запад"

Позиція Команда І В Н П З П Р О 1 "Ураган" (Ивано-Франковс) 17 12 3 2 76 23 53 39 2 "Энергия" (Львов) 17 11 3 3 42 26 16 36 3 "Кардинал-Ровностандарт" 14 4 4 6 27 28 -1 16 4 "in.IT" (Львов) 17 4 0 13 22 52 -30 12 5 "Сокол" (Хмельницкий) 14 3 1 10 16 37 -21 10

Турнирная таблица группа "Центр"