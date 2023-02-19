Ураган и Энергия в центральном матче тура играют вничью
Львовяне не смогли догнать "Ураган"
Фото: Ураган
На этой неделе прошли матчи пятого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
Стартовал тур игрой в Сумах, где МСК "Харьков" принимал "Clust". Противостояние завершилось победой хозяев – 2:1. За харьковчан забивали Иванов и Крюков. Таким образом, МСК "Харьков" уже на семь очков оторвался от своих преследователей.
Никаких шансов не оставили своим соперникам футзалисты "ХИТа", разгромившие "Спасатель" - 6:1. Отмечаем дубль Евгения Жука. Киевляне продолжают на восемь очков опережать МСК "Харьков".
В центральном матче тура встречались лидеры группы "Запад" "Ураган" и "Энергия". В случае победы львовяне могли сравняться по очкам с "Ураганом". Тем не менее, игра завершилась вничью – 2:2. Уже на третьей минуте Андрей Цилык вывел гостей вперед. Однако, еще до перерыва коллектив из Ивано-Франковска сравнял счет. Отличился Артем Фаренюк. А на 23 минуте уже хозяева вышли вперед – Даниил Абакшин удачно сыграл на добивании. "Энергия" отыгралась быстро. На 25 минуте Тарас Кузь реализовал выход один на один, автором результативного паса снова стал Виталий Радевич. В итоге, ничья – 2:2.
"Сокол" и "Кардинал-Ровностандарт" победителя не выявили – 2:2.
Результаты пятого тура
МСК "Харьков" - "Clust" - 2:1
"Спасатель" – "ХИТ" – 1:6
"Ураган" - "Энергия" - 2:2
"Сокол" - "Кардинал-Ровностандарт" - 2:2
Турнирная таблица группа "Запад"
|Позиція
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковс)
|17
|12
|3
|2
|76
|23
|53
|39
|2
|"Энергия" (Львов)
|17
|11
|3
|3
|42
|26
|16
|36
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|14
|4
|4
|6
|27
|28
|-1
|16
|4
|
|17
|4
|0
|13
|22
|52
|-30
|12
|5
|"Сокол" (Хмельницкий)
|14
|3
|1
|10
|16
|37
|-21
|10
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХИТ" (Киев)
|16
|13
|2
|1
|61
|21
|40
|41
|2
|МСК "Харьков"
|17
|10
|3
|4
|61
|51
|10
|33
|3
|" Clust" (Киев)
|17
|8
|2
|7
|47
|40
|7
|26
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|16
|3
|2
|11
|29
|64
|-35
|11
|5
|"Спасатель"
|17
|3
|0
|14
|31
|70
|-39
|9
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