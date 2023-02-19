  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Ураган и Энергия в центральном матче тура играют вничью
В тренде

Ураган и Энергия в центральном матче тура играют вничью

Футзал
(1 голосов)

Львовяне не смогли догнать "Ураган"

Ураган и Энергия в центральном матче тура играют вничью

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

На этой неделе прошли матчи пятого тура третьего этапа VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

Стартовал тур игрой в Сумах, где МСК "Харьков" принимал "Clust". Противостояние завершилось победой хозяев – 2:1. За харьковчан забивали Иванов и Крюков. Таким образом, МСК "Харьков" уже на семь очков оторвался от своих преследователей.

Никаких шансов не оставили своим соперникам футзалисты "ХИТа", разгромившие "Спасатель" - 6:1. Отмечаем дубль Евгения Жука. Киевляне продолжают на восемь очков опережать МСК "Харьков".

В центральном матче тура встречались лидеры группы "Запад" "Ураган" и "Энергия". В случае победы львовяне могли сравняться по очкам с "Ураганом". Тем не менее, игра завершилась вничью – 2:2. Уже на третьей минуте Андрей Цилык вывел гостей вперед. Однако, еще до перерыва коллектив из Ивано-Франковска сравнял счет. Отличился Артем Фаренюк. А на 23 минуте уже хозяева вышли вперед – Даниил Абакшин удачно сыграл на добивании. "Энергия" отыгралась быстро. На 25 минуте Тарас Кузь реализовал выход один на один, автором результативного паса снова стал Виталий Радевич. В итоге, ничья – 2:2.

"Сокол" и "Кардинал-Ровностандарт" победителя не выявили – 2:2.

Результаты пятого тура

МСК "Харьков" - "Clust" - 2:1

"Спасатель" – "ХИТ" – 1:6

"Ураган" - "Энергия" - 2:2

"Сокол" - "Кардинал-Ровностандарт" - 2:2

Турнирная таблица группа "Запад"

Позиція Команда І В Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковс) 17 12 3 2 76 23 53 39
2 "Энергия" (Львов) 17 11 3 3 42 26 16 36
3 "Кардинал-Ровностандарт" 14 4 4 6 27 28 -1 16
4
"in.IT" (Львов)
17 4 0 13 22 52 -30 12
5 "Сокол" (Хмельницкий) 14 3 1 10 16 37 -21 10

Турнирная таблица группа "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХИТ" (Киев) 16 13 2 1 61 21 40 41
2 МСК "Харьков" 17 10 3 4 61 51 10 33
3 " Clust" (Киев) 17 8 2 7 47 40 7 26
4 "Черкассыоблэнерго" 16 3 2 11 29 64 -35 11
5 "Спасатель" 17 3 0 14 31 70 -39 9
По теме
yellow-arrow
Футзальная сборная Украины во время мартовского сбора запланировала спарринг с Польшей
yellow-arrow
Теперь футзалист? Селезнев оформил дубль за футзальную команду из Калуша. ВИДЕО
yellow-arrow
УЕФА оштрафовал УАФ за поведение болельщиков на матче с РФ во время футзального ЕВРО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде