Футзальная сборная Украины во время мартовского сбора запланировала спарринг с Польшей
Также во время этого перерыва на матче сборных будет решающая игра за выход на ЧМ-2024 с Нидерландами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины по футзалу во время международного окна в марте проведет один спарринг и одну официальную игру.
По информации официального сайта Украинской ассоциации футбола наша главная футзальная сборная встретится в контрольном матче с Польшей. Поединок состоится на площадке соперника и пройдет 3 марта. Начало встречи – 20:00.
Напомним, что во время этой же международной паузы у нашей команды запланирован заключительный поединок в отборе к Чемпионату мира 2024. Соперником станет сборная Нидерландов: эта встреча состоится 8 марта. В случае победы подопечные Александра Косенко оформят выход в третий этап отбора на Мундиаль.
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