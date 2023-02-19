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Футзальная сборная Украины во время мартовского сбора запланировала спарринг с Польшей

Футзал
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Также во время этого перерыва на матче сборных будет решающая игра за выход на ЧМ-2024 с Нидерландами

Футзальная сборная Украины во время мартовского сбора запланировала спарринг с Польшей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины по футзалу во время международного окна в марте проведет один спарринг и одну официальную игру.

По информации официального сайта Украинской ассоциации футбола наша главная футзальная сборная встретится в контрольном матче с Польшей. Поединок состоится на площадке соперника и пройдет 3 марта. Начало встречи – 20:00.

Напомним, что во время этой же международной паузы у нашей команды запланирован заключительный поединок в отборе к Чемпионату мира 2024. Соперником станет сборная Нидерландов: эта встреча состоится 8 марта. В случае победы подопечные Александра Косенко оформят выход в третий этап отбора на Мундиаль.

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В статье: сборная Украины по футзалу
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