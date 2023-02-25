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ХИТ и Ураган играют вничью, голевая феерия в Киеве

Футзал
(1 голосов)

Стартовал четвертый этап

ХИТ и Ураган играют вничью, голевая феерия в Киеве

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами стартовал четвёртый этап VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В стартовом матче первого тура "Черкассыоблэнерго" и "in.IT" победителя не выявили – 2:2. За хозяев отличились Ткаченко и Кошелюк, а в составе львовян забивали Федюк и Мурин.

Все с нетерпением ожидали противостояния "ХИТа" и "Урагана". Киевляне смогли продемонстрировать свои лучшие качества и отобрали очки у лидера группы "Запад" – 1:1. Все самое интересное произошло под занавес игры. Сначала Серый открыл счет голам, а уже через три минуты франковец Шотурма восстановил статус-кво – 1:1.

Голевую феерию подарили болельщикам "Clust" и "Сокол". Матч завершился победой хозяев – 5:4. Отмечаем дубль Ростислава Семенченко из клуба "Clust".

Остальные две игры тура пройдут уже в марте. Речь идет о противостоянии "Спасателя" и "Энергии", а также встрече между МСК "Харьков" и "Кардинал-Ровностандарт".

Результаты первого тура

"Черкассыоблэнерго" - "in.IT" - 2:2

"ХИТ" - "Ураган" - 1:1

"Clust" - "Сокол" - 5:4

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 18 12 4 2 77 24 53 40
2 "Энергія" (Львов) 17 11 3 3 42 26 16 36
3 "Кардинал-Ровностандарт" 14 4 4 6 27 28 -1 16
4
"in.IT" (Львов)
18 4 1 13 24 54 -30 13
5 "Сокол" (Хмельницкий) 15 3 1 11 20 42 -22 10

Турнирная таблица группы "Центр"

Позиция Команда И П Н П З П Р О
1 "ХІТ" (Киев) 17 13 3 1 62 22 40 42
2 МСК "Харьков" 17 10 3 4 61 51 10 33
3 " Clust" (Киев) 18 9 2 7 52 44 8 29
4 "Черкассыоблэнерго" 17 3 3 11 31 66 -35 12
5 "Спасатель" 17 3 0 14 31 70 -39 9
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В статье: чемпионат Украины по футзалу
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