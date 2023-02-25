ХИТ и Ураган играют вничью, голевая феерия в Киеве

Сегодня тремя матчами стартовал четвёртый этап VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В стартовом матче первого тура "Черкассыоблэнерго" и "in.IT" победителя не выявили – 2:2. За хозяев отличились Ткаченко и Кошелюк, а в составе львовян забивали Федюк и Мурин.

Все с нетерпением ожидали противостояния "ХИТа" и "Урагана". Киевляне смогли продемонстрировать свои лучшие качества и отобрали очки у лидера группы "Запад" – 1:1. Все самое интересное произошло под занавес игры. Сначала Серый открыл счет голам, а уже через три минуты франковец Шотурма восстановил статус-кво – 1:1.

Голевую феерию подарили болельщикам "Clust" и "Сокол". Матч завершился победой хозяев – 5:4. Отмечаем дубль Ростислава Семенченко из клуба "Clust".

Остальные две игры тура пройдут уже в марте. Речь идет о противостоянии "Спасателя" и "Энергии", а также встрече между МСК "Харьков" и "Кардинал-Ровностандарт".

Результаты первого тура

"Черкассыоблэнерго" - "in.IT" - 2:2

"ХИТ" - "Ураган" - 1:1

"Clust" - "Сокол" - 5:4

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 18 12 4 2 77 24 53 40 2 "Энергія" (Львов) 17 11 3 3 42 26 16 36 3 "Кардинал-Ровностандарт" 14 4 4 6 27 28 -1 16 4 "in.IT" (Львов) 18 4 1 13 24 54 -30 13 5 "Сокол" (Хмельницкий) 15 3 1 11 20 42 -22 10

Турнирная таблица группы "Центр"