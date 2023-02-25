ХИТ и Ураган играют вничью, голевая феерия в Киеве
Стартовал четвертый этап
Фото: Ураган
Сегодня тремя матчами стартовал четвёртый этап VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
В стартовом матче первого тура "Черкассыоблэнерго" и "in.IT" победителя не выявили – 2:2. За хозяев отличились Ткаченко и Кошелюк, а в составе львовян забивали Федюк и Мурин.
Все с нетерпением ожидали противостояния "ХИТа" и "Урагана". Киевляне смогли продемонстрировать свои лучшие качества и отобрали очки у лидера группы "Запад" – 1:1. Все самое интересное произошло под занавес игры. Сначала Серый открыл счет голам, а уже через три минуты франковец Шотурма восстановил статус-кво – 1:1.
Голевую феерию подарили болельщикам "Clust" и "Сокол". Матч завершился победой хозяев – 5:4. Отмечаем дубль Ростислава Семенченко из клуба "Clust".
Остальные две игры тура пройдут уже в марте. Речь идет о противостоянии "Спасателя" и "Энергии", а также встрече между МСК "Харьков" и "Кардинал-Ровностандарт".
Результаты первого тура
"Черкассыоблэнерго" - "in.IT" - 2:2
"ХИТ" - "Ураган" - 1:1
"Clust" - "Сокол" - 5:4
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|18
|12
|4
|2
|77
|24
|53
|40
|2
|"Энергія" (Львов)
|17
|11
|3
|3
|42
|26
|16
|36
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|14
|4
|4
|6
|27
|28
|-1
|16
|4
|
|18
|4
|1
|13
|24
|54
|-30
|13
|5
|"Сокол" (Хмельницкий)
|15
|3
|1
|11
|20
|42
|-22
|10
Турнирная таблица группы "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|17
|13
|3
|1
|62
|22
|40
|42
|2
|МСК "Харьков"
|17
|10
|3
|4
|61
|51
|10
|33
|3
|" Clust" (Киев)
|18
|9
|2
|7
|52
|44
|8
|29
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|17
|3
|3
|11
|31
|66
|-35
|12
|5
|"Спасатель"
|17
|3
|0
|14
|31
|70
|-39
|9
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