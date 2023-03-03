Сборная Украины по футзалу обыграла в спарринге Польшу

Сборная Украины по футзалу в преддверии игры отбора ЧМ-2024 с Нидерландами провела выездной товарищеский матч против команды Польши.

"Сине-желтые" победили с результатом 4:1 благодаря дублям Даниила Абакшина и Евгения Серого.

Напомним, что подопечные Александра Косенко гарантировали первое место в группе и досрочный выход в элит-раунд квалификации. Это произошло благодаря ничьей 3:3 в матче Косово - Нидерланды.

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Заключительный поединок этапа наша команда проведет на выезде против Нидерландов 8 марта.

Польша - Украина 1:4

Голы сборной Украины: Абакшин (15, 39), Серый (29, 36).

Состав сборной Украины:

Вратари: Юрий Савенко ("Ураган"), Александр Сухов ("ХИТ").

Полевые игроки: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварич, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – " ХИТ"), Андрей Мельник (CLUST), Ярослав Лебедь ("Пяст", Польша).