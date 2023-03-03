  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Сборная Украины по футзалу обыграла в спарринге Польшу
В тренде

Сборная Украины по футзалу обыграла в спарринге Польшу

Футзал
Обновлено
(1 голосов)

И досрочно вышла в элит-раунд отбора ЧМ-2024

Сборная Украины по футзалу обыграла в спарринге Польшу

Фото прес-служби АФУ

Новина українською

Сборная Украины по футзалу в преддверии игры отбора ЧМ-2024 с Нидерландами провела выездной товарищеский матч против команды Польши.

"Сине-желтые" победили с результатом 4:1 благодаря дублям Даниила Абакшина и Евгения Серого.

Напомним, что подопечные Александра Косенко гарантировали первое место в группе и досрочный выход в элит-раунд квалификации. Это произошло благодаря ничьей 3:3 в матче Косово - Нидерланды.

Читайте такжеГлавный тренер футзальной сборной Украины Косенко объявил состав на мартовский сбор

Заключительный поединок этапа наша команда проведет на выезде против Нидерландов 8 марта.

Польша - Украина 1:4

Голы сборной Украины: Абакшин (15, 39), Серый (29, 36).

Состав сборной Украины:

Вратари: Юрий Савенко ("Ураган"), Александр Сухов ("ХИТ").

Полевые игроки: Петр Шотурма, Даниил Абакшин, Игорь Корсун, Артем Фаренюк, Николай Микитюк (все – "Ураган"), Михаил Зварич, Сергей Малышко, Виталий Радевич (все – "Энергия"), Евгений Серый, Игорь Чернявский (оба – " ХИТ"), Андрей Мельник (CLUST), Ярослав Лебедь ("Пяст", Польша).

По теме
yellow-arrow
Главный тренер футзальной сборной Украины Косенко объявил состав на мартовский сбор
yellow-arrow
ХИТ и Ураган играют вничью, голевая феерия в Киеве
yellow-arrow
Ураган и Энергия в центральном матче тура играют вничью
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: сборная Украины по футзалу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде