Кардинал-Ровностандарт одерживает две победы подряд

На этой неделе было сыграно три матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.

В перенесенном матче второго тура второго этапа "Сокол" не оставил шансов "Черкассыоблэнерго" – 4:1. За хмельницкий коллектив забивали Гуцуляк, Данилюк, Хамданов и Абзалов.

В перенесенной игре третьего тура четвертого этапа "Кардинал-Ровностандарт" обыграл "Спасатель" – 2:1. Победу гостям на 39-й минуте принес Сергей Кравчук.

На следующий день ровенский коллектив сыграл еще одну игру и сотворил настоящую сенсацию. "Кардинал-Ровностандарт" разгромил МСК "Харьков" – 8:3. Дублем отличился Владимир Кручок.

Результаты недели

"Черкассыоблэнерго" - "Сокол" - 1:4

"Спасатель" - "Кардинал-Ровностандарт" - 1:2

МСК "Харьков" - "Кардинал-Ровностандарт" - 3:8

Турнирная таблица группы "Запад"

Позиция Команда И П Н П З П Р О 1 "Ураган" (Ивано-Франковск) 18 12 4 2 77 24 53 40 2 "Энергия" (Львов) 17 11 3 3 42 26 16 36 3 "Кардинал-Ровностандарт" 16 6 4 6 37 32 5 22 4 "Сокол" (Хмельницкий) 16 4 1 11 24 43 -19 13 5 "in.IT" (Львов) 18 4 1 13 24 54 -30 13

Турнирная таблица группа "Центр"