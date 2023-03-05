Кардинал-Ровностандарт одерживает две победы подряд
Были сыгранны перенесенные матчи
Фото: Кардинал-Рівнестандарт
На этой неделе было сыграно три матча VBET Ukraine Экстра-лиги. Вашему вниманию результаты игр, а также турнирная таблица соревнований.
В перенесенном матче второго тура второго этапа "Сокол" не оставил шансов "Черкассыоблэнерго" – 4:1. За хмельницкий коллектив забивали Гуцуляк, Данилюк, Хамданов и Абзалов.
В перенесенной игре третьего тура четвертого этапа "Кардинал-Ровностандарт" обыграл "Спасатель" – 2:1. Победу гостям на 39-й минуте принес Сергей Кравчук.
На следующий день ровенский коллектив сыграл еще одну игру и сотворил настоящую сенсацию. "Кардинал-Ровностандарт" разгромил МСК "Харьков" – 8:3. Дублем отличился Владимир Кручок.
Результаты недели
"Черкассыоблэнерго" - "Сокол" - 1:4
"Спасатель" - "Кардинал-Ровностандарт" - 1:2
МСК "Харьков" - "Кардинал-Ровностандарт" - 3:8
Турнирная таблица группы "Запад"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган" (Ивано-Франковск)
|18
|12
|4
|2
|77
|24
|53
|40
|2
|"Энергия" (Львов)
|17
|11
|3
|3
|42
|26
|16
|36
|3
|"Кардинал-Ровностандарт"
|16
|6
|4
|6
|37
|32
|5
|22
|4
|"Сокол" (Хмельницкий)
|16
|4
|1
|11
|24
|43
|-19
|13
|5
|"in.IT" (Львов)
|18
|4
|1
|13
|24
|54
|-30
|13
Турнирная таблица группа "Центр"
|Позиция
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"ХІТ" (Киев)
|17
|13
|3
|1
|62
|22
|40
|42
|2
|МСК "Харьков"
|18
|10
|3
|5
|64
|59
|5
|33
|3
|" Clust" (Киев)
|18
|9
|2
|7
|52
|44
|8
|29
|4
|"Черкассыоблэнерго"
|18
|3
|3
|12
|32
|70
|-38
|12
|5
|"Спасатель"
|18
|3
|0
|15
|32
|72
|-40
|9
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