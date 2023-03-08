Футзал. Сборная Украины в последнем матче основного раунда отбора ЧМ-2024 сыграла вничью с Нидерландами
Впрочем, этот матч изначально был наполовину товарищеским
instagram.com/futsal_ua
Сборная Украины по футзалу провела свой завершающий матч в основном раунде отбора чемпионата мира-2024 по футзалу выездным поединком против команды Нидерландов.
К данному матчу подопечные Александра Косенко уже гарантировали первое место в своей группе, и поэтому данный поединок можно было назвать наполовину товарищеским.
В итоге, матч завершился вничью 1:1. Гол в составе украинской команды забил Шотурма.
Таким образом, сборная Украины, заняв первое место в группе, вышла в элитный раунд турнира, где 20 команд будут разбиты на пять групп по четыре сборные, которые проведут друг с другом по матчу дома и на выезде.
Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах.
Жеребьевка элит-раунда состоится пройдет 5 июля 2023 года. Сборная
Нидерланды – Украина 1:1
Голы: Бухари (20) – Шотурма (10)
Украина: Савенко (Сухов, 21), Радевич, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Чернявский, Абакшин, Зварыч
Популярное сейчас
- Винницкая Нива минимально уступает представителю УПЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- На пьяную голову. Звезда Ман Сити приставал к женщинам, снимая перед ними штаны
- Олег Федорчук: Я огорчен поведением Петракова, но не удивлен
- Кардинал-Ровностандарт одерживает две победы подряд
- Сексуальная дочь лучшего бомбардира в истории АПЛ взрывает соцсети откровенными фото. ФОТО
- Красотка дня. Великолепная жена одного из лидеров Шахтера. ФОТО