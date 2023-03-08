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Футзал. Сборная Украины в последнем матче основного раунда отбора ЧМ-2024 сыграла вничью с Нидерландами

Футзал
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Впрочем, этот матч изначально был наполовину товарищеским

Футзал. Сборная Украины в последнем матче основного раунда отбора ЧМ-2024 сыграла вничью с Нидерландами

instagram.com/futsal_ua

Новина українською

Сборная Украины по футзалу провела свой завершающий матч в основном раунде отбора чемпионата мира-2024 по футзалу выездным поединком против команды Нидерландов.

К данному матчу подопечные Александра Косенко уже гарантировали первое место в своей группе, и поэтому данный поединок можно было назвать наполовину товарищеским.

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В итоге, матч завершился вничью 1:1. Гол в составе украинской команды забил Шотурма.

Таким образом, сборная Украины, заняв первое место в группе, вышла в элитный раунд турнира, где 20 команд будут разбиты на пять групп по четыре сборные, которые проведут друг с другом по матчу дома и на выезде.

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах.

Жеребьевка элит-раунда состоится пройдет 5 июля 2023 года. Сборная

Нидерланды – Украина 1:1

Голы: Бухари (20) – Шотурма (10)

Украина: Савенко (Сухов, 21), Радевич, Фаренюк, Корсун, Шотурма, Малышко, Мельник, Лебедь, Микитюк, Серый, Чернявский, Абакшин, Зварыч

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В статье: сборная Украины по футзалу
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